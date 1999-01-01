Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A G

Сполучені блокатори альфа- та бета-адренорецепторів

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A GСполучені блокатори альфа- та бета-адренорецепторів
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Карведилол-КВ
Карведилол-КВ
Таблетки 25 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 48,36 грн
в 903 аптеках
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Карведилол-КВ
Карведилол-КВ
Таблетки 12,5 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 33,46 грн
в 900 аптеках
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Коріол®
Коріол®
Таблетки 12,5 мг №28
КРКА
від 212,72 грн
в 868 аптеках
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Корвазан®
Корвазан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг №30
Корпорація Артеріум
від 48,20 грн
в 854 аптеках
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Корвазан®
Корвазан®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №30
Корпорація Артеріум
від 141,00 грн
в 838 аптеках
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Коріол®
Коріол®
Таблетки 6,25 мг №28
КРКА
від 186,06 грн
в 834 аптеках
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Карведилол Сандоз®
Карведилол Сандоз®
Таблетки 25 мг блістер №30
Сандоз
від 47,40 грн
в 803 аптеках
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Коріол®
Коріол®
Таблетки 3,125 мг №28
КРКА
від 132,39 грн
в 800 аптеках
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Коріол®
Коріол®
Таблетки 25 мг №28
КРКА
від 245,64 грн
в 795 аптеках
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Таллітон®
Таллітон®
Таблетки 25 мг блістер №28
Егіс
від 79,94 грн
в 541 аптеці
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Карведилол Сандоз®
Карведилол Сандоз®
Таблетки 12,5 мг блістер №30
Сандоз
від 39,60 грн
в 462 аптеках
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Медокардил
Медокардил
Таблетки 6,25 мг блістер у картонній коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 156,61 грн
в 440 аптеках
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Таллітон®
Таллітон®
Таблетки 12,5 мг блістер №28
Егіс
від 75,60 грн
в 390 аптеках
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Таллітон®
Таллітон®
Таблетки 6,25 мг блістер №28
Егіс
від 44,69 грн
в 365 аптеках
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Медокардил
Медокардил
Таблетки 25 мг блістер у картонній коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 208,80 грн
в 61 аптеці
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Карведилол Зентіва
Карведилол Зентіва
Таблетки 6,25 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
Карведилол Зентіва
Карведилол Зентіва
Таблетки 12,5 мг блістер №30
Немає в наявності
Карвидекс®
Карвидекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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