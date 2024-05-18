Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВСелективні блокатори бета-адренорецепторівАтенололАтенолол-АстрафармЦіни в аптеках

Атенолол-Астрафарм таблетки 100 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (86076) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
74,98
Економія: -5,81 грн
69,17 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
68,60
Економія: -2,00 грн
66,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
90,24
Економія: -15,32 грн
74,92 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
86,20
Економія: -16,20 грн
70,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
68,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
75,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
71,20
Економія: -1,20 грн
70,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
67,96
Економія: -6,22 грн
61,74 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4), блістер (1)
70,28
Економія: -4,28 грн
66,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
75,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
73,36
Економія: -11,63 грн
61,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
61,85 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
71,10
Економія: -1,10 грн
70,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
90,50
Економія: -18,57 грн
71,93 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
73,59
Економія: -4,69 грн
68,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
70,26
Економія: -5,05 грн
65,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
70,41
Економія: -6,33 грн
64,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (2)
74,99 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (5)
69,59
Економія: -2,39 грн
67,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
72,16
Економія: -4,51 грн
67,65 грн