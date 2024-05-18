Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180998) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
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Всього: упаковка (18)
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Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 152
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Пастера, 2
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, вул. Незалежності, 16
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Науки, 112-Б
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
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Дніпро, просп. Науки, 171