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Атенолол-Здоров'я таблетки 50 мг блістер у коробці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180998) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (18)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
12,09
Економія: -0,81 грн
11,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
11,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
10,23 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
11,90
Економія: -0,40 грн
11,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (3)
11,98
Економія: -0,50 грн
11,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
11,05 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
11,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
10,84
Економія: -0,64 грн
10,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (4)
10,79
Економія: -0,59 грн
10,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
12,04
Економія: -0,58 грн
11,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
11,03 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (6)
11,90
Економія: -1,40 грн
10,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (4)
12,80
Економія: -1,30 грн
11,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
11,98
Економія: -0,50 грн
11,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (1)
11,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (3)
11,05 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: блістер (1)
11,50 грн