Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А