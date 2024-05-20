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L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Одеса (28586) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
903,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
933,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), ампула (1)
955,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), ампула (3)
929,90
Економія: -98,58 грн
831,32 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
914,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
920,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1035,14
Економія: -203,92 грн
831,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
924,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), ампула (3)
845,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), ампула (6)
962,81
Економія: -130,24 грн
832,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
986,99
Економія: -117,93 грн
869,06 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
938,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: ампула (4)
980,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
903,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
963,88
Економія: -99,57 грн
864,31 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
933,30
Економія: -94,03 грн
839,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
824,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
973,90
Економія: -153,62 грн
820,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
957,99
Економія: -88,93 грн
869,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), ампула (8)
985,68
Економія: -114,00 грн
871,68 грн