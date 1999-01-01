Київ
Похідні пурину
C04A D02
Ксантинолу нікотинат
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A D
Похідні пурину
C04A D02
Ксантинолу нікотинат
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Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від
110,92
грн
в 576 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Корпорація Артеріум
від
82,58
грн
в 161 аптеці
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Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
89,50
грн
в 37 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
150 мг
150 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
60
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