Київ
Похідні пурину
C04A D02

Ксантинолу нікотинат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A DПохідні пурину
C04A D02Ксантинолу нікотинат
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від 110,92 грн
в 576 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Корпорація Артеріум
від 82,58 грн
в 161 аптеці
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 89,50 грн
в 37 аптеках
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