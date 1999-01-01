Київ
Нікотинова кислота та її похідні
C04A C01
Кислота нікотинова
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A C
Нікотинова кислота та її похідні
C04A C01
Кислота нікотинова
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від
70,38
грн
в 815 аптеках
Знайти в аптеках
Нікотинова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
105,85
грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Нікотинова кислота-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від
72,20
грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
10 мг/мл
50 мг
Пакування
амп. 1 мл
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню