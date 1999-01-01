Київ
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A A
Алкалоїди раувольфії
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02A
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A A
Алкалоїди раувольфії
C02A A04
Сума алкалоїдів із коріння раувольфії
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
75,22
грн
в 629 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від
26,63
грн
в 616 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від
12,41
грн
в 417 аптеках
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