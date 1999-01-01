Київ
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A A

Алкалоїди раувольфії

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02AАНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A AАлкалоїди раувольфії
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 75,22 грн
в 629 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від 26,63 грн
в 616 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від 12,41 грн
в 417 аптеках
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