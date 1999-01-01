Київ
Простагландини
C01E A01
Алпростадил
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E A
Простагландини
C01E A01
Алпростадил
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Вазапрокс-альфа
Порошок для розчину для інфузій 20 мкг флакон скляний №10
SAF INVEST Ltd
від
6307,30
грн
в 323 аптеках
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Вазапростан®
Порошок для розчину для інфузій 20 мкг ампула №10
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
від
8101,00
грн
в 51 аптеці
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Вазапростан®
Порошок для розчину для інфузій 60 мкг ампула №10
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
від
16326,70
грн
в 2 аптеках
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Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №5
AS Kevelt
Немає в наявності
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Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №10
AS Kevelt
Немає в наявності
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Вазостенон
Концентрат для приготування розчину для інфузій 20 мкг/мл ампула 1 мл у картонній упаковці №20
AS Kevelt
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
пор. д/р-ну д/інф.
Дозування
0.1 мг/0,2 мл
20 мкг
20 мкг/мл
60 мкг
Пакування
амп.
амп. 0.2 мл
амп. 1 мл
фл. скляний
Кількість штук в упаковці
5
10
20
Виробник
AS Kevelt
SAF INVEST Ltd
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Санофи-Авентис Украина
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