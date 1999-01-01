Київ
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B C
Антиаритмічні препарати Iс класу
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01B
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B C
Антиаритмічні препарати Iс класу
C01B C03
Пропафенон
C01B C04
Флекаїнід
C01B C09
Етацизин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Етацизин
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
від
1070,90
грн
в 890 аптеках
Знайти в аптеках
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
514,95
грн
в 887 аптеках
Знайти в аптеках
Ліксарит
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно
від
581,75
грн
в 784 аптеках
Знайти в аптеках
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
810,75
грн
в 669 аптеках
Знайти в аптеках
Флекаїнід Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №30
Sandoz
від
856,80
грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Флекаїнід Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер №30
Sandoz
від
581,49
грн
в 548 аптеках
Знайти в аптеках
Ритмонорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Abbott Products GmbH
від
741,43
грн
в 273 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
100 мг
150 мг
300 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
PRO.MED.CS Praha a.s.
Sandoz
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Асіно
Олайнфарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню