Київ
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B C

Антиаритмічні препарати Iс класу

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01BАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B CАнтиаритмічні препарати Iс класу
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Етацизин
Етацизин
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Олайнфарм
від 1070,90 грн
в 890 аптеках
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Пропанорм®
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 514,95 грн
в 887 аптеках
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Ліксарит
Ліксарит
Таблетки 100 мг блістер №30
Асіно
від 581,75 грн
в 784 аптеках
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Пропанорм®
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 810,75 грн
в 669 аптеках
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Флекаїнід Сандоз®
Флекаїнід Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер №30
Sandoz
від 856,80 грн
в 661 аптеці
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Флекаїнід Сандоз®
Флекаїнід Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер №30
Sandoz
від 581,49 грн
в 548 аптеках
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Ритмонорм®
Ритмонорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Abbott Products GmbH
від 741,43 грн
в 273 аптеках
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