Київ
Антиаритмічні препарати Iс класу
C01B C03

Пропафенон

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01BАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B CАнтиаритмічні препарати Iс класу
C01B C03Пропафенон
C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
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Пропанорм®
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 514,95 грн
в 887 аптеках
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Пропанорм®
Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 810,75 грн
в 669 аптеках
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Ритмонорм®
Ритмонорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Abbott Products GmbH
від 741,43 грн
в 273 аптеках
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