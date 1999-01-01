Київ
Антиаритмічні препарати Iс класу
C01B C03
Пропафенон
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01B
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B C
Антиаритмічні препарати Iс класу
C01B C03
Пропафенон
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
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Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
514,95
грн
в 887 аптеках
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Пропанорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
810,75
грн
в 669 аптеках
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Ритмонорм®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Abbott Products GmbH
від
741,43
грн
в 273 аптеках
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Дозування
150 мг
300 мг
Виробник
PRO.MED.CS Praha a.s.
Абботт Лабораторіз ГмбХ
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