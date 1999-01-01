Київ
Комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D03

Заліза сульфат і фолієва кислота

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A DКомплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D03Заліза сульфат і фолієва кислота
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Гіно-Тардиферон
Гіно-Тардиферон
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