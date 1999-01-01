Київ
Комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D04
Полімальтозний комплекс оксиду заліза та фолієва кислота
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A D
Комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D04
Полімальтозний комплекс оксиду заліза та фолієва кислота
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Мальтофер® Фол
Таблетки жувальні блістер у коробці №30
Віфор (Інтернешнл)
від
292,23
грн
в 827 аптеках
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Феррофол
Таблетки жувальні блістер №30
Технолог
від
292,80
грн
в 338 аптеках
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Виробник
Віфор (Інтернешнл)
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