Київ
Комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D04

Полімальтозний комплекс оксиду заліза та фолієва кислота

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A DКомплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
B03A D04Полімальтозний комплекс оксиду заліза та фолієва кислота
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