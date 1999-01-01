Київ
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B05

Комплекси оксиду заліза з полімальтозою

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A BПрепарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B05Комплекси оксиду заліза з полімальтозою
B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
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Мальтофер®
Мальтофер®
Таблетки жувальні 100 мг блістер №30
Віфор (Інтернешнл)
від 262,26 грн
в 921 аптеці
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Мальтофер®
Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від 278,45 грн
в 737 аптеках
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Феррум Лек
Феррум Лек
Таблетки жувальні 100 мг стрип №30
Sandoz
від 341,35 грн
в 603 аптеках
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Ферумбо
Ферумбо
Сироп 50 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючим пристроєм у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 96,00 грн
в 498 аптеках
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Тайфер
Тайфер
Розчин для ін'єкцій/ концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від 1348,01 грн
в 284 аптеках
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Акваферрол
Акваферрол
Сироп 10 мг/мл банка 125 мл №1
Технолог
Немає в наявності
Мальтофер®
Мальтофер®
Краплі оральні 50 мг/мл флакон 30 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
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