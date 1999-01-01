Київ
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B02
Оксиду заліза сахарат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A B
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B02
Оксиду заліза сахарат
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Заліза сахарат–Залізне вино
Розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
від
37,23
грн
в 280 аптеках
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