Київ
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B02

Оксиду заліза сахарат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A BПрепарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B02Оксиду заліза сахарат
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Заліза сахарат–Залізне вино
Заліза сахарат–Залізне вино
Розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
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