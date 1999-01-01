Київ
Препарати двовалентного заліза для перорального застосування
B03A A07

Заліза сульфат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A AПрепарати двовалентного заліза для перорального застосування
B03A A07Заліза сульфат
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Тардиферон
Тардиферон
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