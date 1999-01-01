Київ
Препарати двовалентного заліза для перорального застосування
B03A A07
Заліза сульфат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A A
Препарати двовалентного заліза для перорального застосування
B03A A07
Заліза сульфат
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Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
213,27
грн
в 824 аптеках
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