Київ
Інші прості препарати вітамінів
A11H A05

Біотин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A11ВІТАМІНИ
A11HІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H AІнші прості препарати вітамінів
A11H A05Біотин
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Волвіт®
Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Гледфарм
від 232,32 грн
в 906 аптеках
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Біотин-КВ
Біотин-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 166,23 грн
в 745 аптеках
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Біотин-КВ
Біотин-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 271,80 грн
в 658 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від 364,90 грн
в 585 аптеках
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Біотебал
Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №30
Польфарма
від 183,91 грн
в 443 аптеках
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Деакура®
Деакура®
Таблетки 5 мг флакон №50
Мібе Україна
від 289,85 грн
в 383 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 10 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від 688,68 грн
в 371 аптеці
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Біотебал
Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №60
Польфарма
від 328,06 грн
в 344 аптеках
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Медобіотин®
Медобіотин®
Таблетки 2,5 мг №60
Мібе Україна
від 283,69 грн
в 322 аптеках
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Натубіотин
Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від 686,00 грн
в 321 аптеці
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