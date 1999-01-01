Київ
Інші прості препарати вітамінів
A11H A05
Біотин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A11
ВІТАМІНИ
A11H
ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H A
Інші прості препарати вітамінів
A11H A05
Біотин
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Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Гледфарм
від
232,32
грн
в 906 аптеках
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Біотин-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
166,23
грн
в 745 аптеках
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Біотин-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
271,80
грн
в 658 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від
364,90
грн
в 585 аптеках
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Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №30
Польфарма
від
183,91
грн
в 443 аптеках
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Деакура®
Таблетки 5 мг флакон №50
Мібе Україна
від
289,85
грн
в 383 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 10 мг блістер №30
Alpen Pharma GmbH
від
688,68
грн
в 371 аптеці
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Біотебал
Таблетки 5 мг блістер №60
Польфарма
від
328,06
грн
в 344 аптеках
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Медобіотин®
Таблетки 2,5 мг №60
Мібе Україна
від
283,69
грн
в 322 аптеках
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Натубіотин
Таблетки 5 мг блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від
686,00
грн
в 321 аптеці
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
2.5 мг
5 мг
10 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
50
60
Виробник
Alpen Pharma GmbH
Гледфарм
Дермафарм АГ
Київський вітамінний завод
Мібе Україна
Польфарма
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