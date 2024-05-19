Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці, №20 - Київ (40701) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 387 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30