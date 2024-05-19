Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (173007) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 402 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15