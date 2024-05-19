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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Київ (93034) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
62,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
66,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
66,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
61,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
79,98
Економія: -22,77 грн
57,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
78,27
Економія: -5,19 грн
73,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -4,92 грн
73,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
76,23
Економія: -3,15 грн
73,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
72,19
Економія: -12,76 грн
59,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -15,63 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
76,86
Економія: -3,96 грн
72,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
74,07
Економія: -14,64 грн
59,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
73,00
Економія: -13,57 грн
59,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -21,12 грн
63,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (1)
93,20
Економія: -29,90 грн
63,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3)
72,95
Економія: -13,55 грн
59,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -19,12 грн
63,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
75,18
Економія: -15,75 грн
59,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -14,96 грн
63,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
82,79
Економія: -18,92 грн
63,87 грн