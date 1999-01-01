A10X X Інші препарати, що застосовуються при діабеті

Сортування: По популярності Фільтр Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці №20 ЗАТ "Ліктрави" Арфазетин Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1 ЗАТ "Ліктрави" Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г №20 Арфазетин Збір пачка 75 г тм arbor vitae №1 Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г тм arbor vitae №20 Чорниці пагони Пагони 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1 Арфазетин Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1 Садіфіт Збір фільтр-пакет 3 г №20 ЗАТ "Ліктрави" Арфазетин Збір пачка 75 г тм solution pharm №1 Садіфіт Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1 ЗАТ "Ліктрави" Чорниці пагони Пагони 1,5 г фільтр-пакет №20 ЗАТ "Ліктрави" Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г тм айві №20 Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г тм solution pharm №20 Арфазетин Збір пачка 75 г тм айві №1 Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г №10 Віола Арфазетин Збір фільтр-пакет 1.5 г тм магнолія №20 Садіфіт Збір фільтр-пакет 3 г в індивідуальному пакетику, у пачці №20 ЗАТ "Ліктрави" Форма випуску збір пагони Дозування 1.5 г 75 г Пакування пачка пачка 75 г фільтр-пакет фільтр-пакет 1.5 г фільтр-пакет 3 г Кількість штук в упаковці 1 10 20 Виробник Віола ЗАТ "Ліктрави"