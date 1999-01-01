Київ
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
A10X X

Інші препарати, що застосовуються при діабеті

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10XІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
A10X XІнші препарати, що застосовуються при діабеті
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 52,49 грн
в 648 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 45,42 грн
в 458 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
від 62,87 грн
в 397 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір пачка 75 г тм arbor vitae №1
від 27,65 грн
в 285 аптеках інших міст
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм arbor vitae №20
від 44,36 грн
в 285 аптеках інших міст
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Чорниці пагони
Чорниці пагони
Пагони 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 37,12 грн
в 267 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
від 62,48 грн
в 234 аптеках
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Садіфіт
Садіфіт
Збір фільтр-пакет 3 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 57,92 грн
в 203 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір пачка 75 г тм solution pharm №1
від 82,90 грн
в 117 аптеках
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Садіфіт
Садіфіт
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 60,51 грн
в 116 аптеках
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Чорниці пагони
Чорниці пагони
Пагони 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,34 грн
в 97 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм айві №20
від 45,10 грн
в 8 аптеках інших міст
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм solution pharm №20
від 80,00 грн
в 7 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір пачка 75 г тм айві №1
від 41,20 грн
в 2 аптеках
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г №10
Віола
від 51,60 грн
в 1 аптеці
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Арфазетин
Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм магнолія №20
Немає в наявності
Садіфіт
Садіфіт
Збір фільтр-пакет 3 г в індивідуальному пакетику, у пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
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