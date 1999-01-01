Київ
Інгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B K03

Емпагліфлозин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B KІнгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B K03Емпагліфлозин
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Джардінс®
Джардінс®
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