Київ
Інгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B K01

Дапагліфлозин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B KІнгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B K01Дапагліфлозин
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Форксіга
Форксіга
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
АстраЗенека
від 846,48 грн
в 919 аптеках
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Форксіга
Форксіга
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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