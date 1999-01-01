Київ
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J05

Дулаглутид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B JАналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J05Дулаглутид
Сортування: По популярності
Трулісіті
Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 0,75 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
Трулісіті
Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране