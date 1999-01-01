Київ
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J05
Дулаглутид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B J
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J05
Дулаглутид
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Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 0,75 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
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Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
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Дозування
0.75 мг/0,5 мл
1.5 мг/0,5 мл
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