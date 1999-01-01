Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A A
Антибіотики
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A A
Антибіотики
A07A A02
Ністатин
A07A A11
Рифаксимін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ністатин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500000 од блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
46,39
грн
в 729 аптеках
Знайти в аптеках
Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
від
1518,18
грн
в 726 аптеках
Знайти в аптеках
Ністатин
Супозиторії ректальні 500000 од стрип в пачці №10
Монфарм
від
92,78
грн
в 640 аптеках
Знайти в аптеках
Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
від
814,15
грн
в 604 аптеках
Знайти в аптеках
Ксифаксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер пвх-пе-пвдх/алюмінію №42
Alfasigma S.p.A.
від
6603,84
грн
в 317 аптеках
Знайти в аптеках
Ністатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500000 од блістер у коробці №20
від
31,50
грн
в 202 аптеках
Знайти в аптеках
Ністатин
Супозиторії ректальні 250000 од стрип в пачці №10
Монфарм
від
72,50
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Ністатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500000 од блістер у коробці №10
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
суп. ректал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
200 мг
550 мг
250000 ОД
500000 ОД
Пакування
блістер
блістер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюмінію
стрип
Кількість штук в упаковці
10
12
20
28
42
Виробник
Alfasigma S.p.A.
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню