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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №12 - Київ (106225) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 694 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
953,99
Економія: -162,02 грн
791,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
776,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
888,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
769,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
890,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (7)
976,99
Економія: -185,02 грн
791,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
1035,00
Економія: -219,54 грн
815,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
769,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
989,00
Економія: -173,54 грн
815,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
854,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
953,18
Економія: -139,01 грн
814,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
897,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
989,00
Економія: -173,54 грн
815,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (4)
884,72
Економія: -76,09 грн
808,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
893,99
Економія: -102,02 грн
791,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
1147,00
Економія: -356,80 грн
790,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
823,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
823,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (4)
973,36
Економія: -167,33 грн
806,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (8)
890,61
Економія: -111,70 грн
778,91 грн