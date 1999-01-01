Київ
Антибіотики
A07A A02

Ністатин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A AАнтибіотики
A07A A02Ністатин
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Ністатин
Ністатин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500000 од блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 46,39 грн
в 729 аптеках
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Ністатин
Ністатин
Супозиторії ректальні 500000 од стрип в пачці №10
Монфарм
від 92,78 грн
в 640 аптеках
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Ністатин-Здоров'я
Ністатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500000 од блістер у коробці №20
від 31,50 грн
в 202 аптеках
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Ністатин
Ністатин
Супозиторії ректальні 250000 од стрип в пачці №10
Монфарм
від 72,50 грн
в 6 аптеках
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Ністатин-Здоров'я
Ністатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500000 од блістер у коробці №10
Немає в наявності
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