Київ
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A A
Антибіотики
A07A B
Сульфаніламіди
A07A X
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
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Ніфуроксазид-Сперко
Капсули 200 мг контейнер в пачці №12
Сперко Україна
від
116,15
грн
в 809 аптеках
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Ністатин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500000 од блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
46,39
грн
в 729 аптеках
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Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
від
1518,18
грн
в 726 аптеках
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Ніфуроксазид-Сперко
Суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
від
168,70
грн
в 660 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №10
Київмедпрепарат
від
140,85
грн
в 640 аптеках
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Ністатин
Супозиторії ректальні 500000 од стрип в пачці №10
Монфарм
від
92,78
грн
в 640 аптеках
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Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
від
814,15
грн
в 604 аптеках
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Фталазол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
59,12
грн
в 604 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Гедеон Ріхтер
від
260,10
грн
в 552 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг №24
Гедеон Ріхтер
від
190,20
грн
в 469 аптеках
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Мирофурил
Капсули 200 мг блістер №10
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
136,10
грн
в 468 аптеках
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Ніфурозид-Здоров'я
Капсули 200 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
141,40
грн
в 465 аптеках
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Мирофурил
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
200,65
грн
в 449 аптеках
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Фталазол
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
66,21
грн
в 424 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
Алкалоїд
від
128,40
грн
в 409 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
від
141,99
грн
в 407 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г блістер №30
Тернофарм
від
109,80
грн
в 401 аптеці
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Фталазол
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від
65,81
грн
в 388 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №20
Київмедпрепарат
від
175,40
грн
в 386 аптеках
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Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл банка 90 мл з дозуючою скляночкою в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
211,75
грн
в 385 аптеках
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капс.
капс. тверд.
сироп
суп. ректал.
сусп. орал.
табл.
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табл. в/плівк. обол.
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100 мг
200 мг
200 мг/5 мл
220 мг/5 мл
500 мг
550 мг
250000 ОД
500000 ОД
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Пакування
банка 90 мл
блістер
блістер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюмінію
блістер у пачці
контейнер
контейнер 100 мл
контурн. чарунк. уп.
стрип
фл.
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. полімер. 100 мл
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Виробник
Alfasigma S.p.A.
Herbion Pakistan
Алкалоїд
Артеріум Лтд
Босналек
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Київмедпрепарат
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Монфарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Сперко Україна
Червона зірка
Юніфарма
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