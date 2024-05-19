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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №28 - Київ (831423) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 707 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1632,99
Економія: -45,80 грн
1587,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1733,30
Економія: -132,90 грн
1600,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1539,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1796,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
1814,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1539,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
1803,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
1734,40
Економія: -134,00 грн
1600,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (6)
1632,99
Економія: -45,80 грн
1587,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
1539,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1775,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1910,30
Економія: -295,42 грн
1614,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1828,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1741,50
Економія: -141,10 грн
1600,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1774,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
1778,56 грн