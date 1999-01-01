Київ
Антибіотики
A07A A11
Рифаксимін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A A
Антибіотики
A07A A11
Рифаксимін
A11
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Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
від
1518,18
грн
в 726 аптеках
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Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
від
814,15
грн
в 604 аптеках
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Ксифаксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер пвх-пе-пвдх/алюмінію №42
Alfasigma S.p.A.
від
6603,84
грн
в 317 аптеках
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Дозування
200 мг
550 мг
Пакування
блістер
блістер ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюмінію
Кількість штук в упаковці
12
28
42
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