Київ
Антибіотики
A07A A11

Рифаксимін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A AАнтибіотики
A07A A11Рифаксимін
A11ВІТАМІНИ
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Альфа Нормікс
Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
від 1518,18 грн
в 726 аптеках
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Альфа Нормікс
Альфа Нормікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
від 814,15 грн
в 604 аптеках
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Ксифаксан
Ксифаксан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер пвх-пе-пвдх/алюмінію №42
Alfasigma S.p.A.
від 6603,84 грн
в 317 аптеках
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