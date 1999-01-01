Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A X
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A X
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
A07A X03
Ніфуроксазид
A07A X50**
Комбінації
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Ніфуроксазид-Сперко
Капсули 200 мг контейнер в пачці №12
Сперко Україна
від
116,15
грн
в 809 аптеках
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Ніфуроксазид-Сперко
Суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
від
168,70
грн
в 660 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №10
Київмедпрепарат
від
140,85
грн
в 640 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Гедеон Ріхтер
від
260,10
грн
в 552 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг №24
Гедеон Ріхтер
від
190,20
грн
в 469 аптеках
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Мирофурил
Капсули 200 мг блістер №10
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
136,10
грн
в 468 аптеках
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Ніфурозид-Здоров'я
Капсули 200 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
141,40
грн
в 465 аптеках
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Мирофурил
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
200,65
грн
в 449 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
Алкалоїд
від
128,40
грн
в 409 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
від
141,99
грн
в 407 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г блістер №30
Тернофарм
від
109,80
грн
в 401 аптеці
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №20
Київмедпрепарат
від
175,40
грн
в 386 аптеках
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Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл банка 90 мл з дозуючою скляночкою в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
211,75
грн
в 385 аптеках
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Ніфуроксазид
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Тернофарм
від
99,53
грн
в 358 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
від
189,30
грн
в 358 аптеках
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Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці тм arbor vitae №10
Київмедпрепарат
від
85,00
грн
в 320 аптеках інших міст
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Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
131,70
грн
в 293 аптеках
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Ніфурозид-Здоров'я
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
від
126,00
грн
в 291 аптеці
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Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Артеріум Лтд
від
223,40
грн
в 291 аптеці
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Ніфуроксазид
Капсули 200 мг блістер №20
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
181,35
грн
в 291 аптеці
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капс. тверд.
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Herbion Pakistan
Алкалоїд
Артеріум Лтд
Босналек
Гедеон Ріхтер
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Сперко Україна
Юніфарма
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