Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A X

Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A XРізні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
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Ніфуроксазид-Сперко
Ніфуроксазид-Сперко
Капсули 200 мг контейнер в пачці №12
Сперко Україна
від 116,15 грн
в 809 аптеках
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Ніфуроксазид-Сперко
Ніфуроксазид-Сперко
Суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
від 168,70 грн
в 660 аптеках
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №10
Київмедпрепарат
від 140,85 грн
в 640 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Ніфуроксазид Ріхтер
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Гедеон Ріхтер
від 260,10 грн
в 552 аптеках
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Ніфуроксазид Ріхтер
Ніфуроксазид Ріхтер
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг №24
Гедеон Ріхтер
від 190,20 грн
в 469 аптеках
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Мирофурил
Мирофурил
Капсули 200 мг блістер №10
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 136,10 грн
в 468 аптеках
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Ніфурозид-Здоров'я
Ніфурозид-Здоров'я
Капсули 200 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від 141,40 грн
в 465 аптеках
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Мирофурил
Мирофурил
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 200,65 грн
в 449 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл з мірним стаканчиком №1
Алкалоїд
від 128,40 грн
в 409 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд
Капсули тверді 100 мг блістер №30
Алкалоїд
від 141,99 грн
в 407 аптеках
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г блістер №30
Тернофарм
від 109,80 грн
в 401 аптеці
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №20
Київмедпрепарат
від 175,40 грн
в 386 аптеках
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл банка 90 мл з дозуючою скляночкою в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 211,75 грн
в 385 аптеках
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Тернофарм
від 99,53 грн
в 358 аптеках
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Ніфуроксазид Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд
Капсули тверді 200 мг блістер №20
Алкалоїд
від 189,30 грн
в 358 аптеках
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці тм arbor vitae №10
Київмедпрепарат
від 85,00 грн
в 320 аптеках інших міст
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 131,70 грн
в 293 аптеках
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Ніфурозид-Здоров'я
Ніфурозид-Здоров'я
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
від 126,00 грн
в 291 аптеці
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Суспензія оральна 220 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Артеріум Лтд
від 223,40 грн
в 291 аптеці
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Ніфуроксазид
Ніфуроксазид
Капсули 200 мг блістер №20
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 181,35 грн
в 291 аптеці
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