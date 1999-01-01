Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A B

Сульфаніламіди

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A BСульфаніламіди
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Фталазол-Дарниця
Фталазол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 59,12 грн
в 604 аптеках
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Фталазол
Фталазол
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від 66,21 грн
в 424 аптеках
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Фталазол
Фталазол
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від 65,81 грн
в 388 аптеках
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Фталазол
Фталазол
Таблетки 500 мг блістер у пачці №100
від 516,79 грн
в 331 аптеці
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Фталазол
Фталазол
Таблетки 500 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Фталазол
Фталазол
Таблетки 500 мг блістер тм ронфарм №10
Немає в наявності
Фталазол-Здоров'я
Фталазол-Здоров'я
Таблетки 500 мг блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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