Київ
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
A05A X02
Гімекромон
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A X
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
A05A X02
Гімекромон
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Білодді
Таблетки 200 мг блістер №50
Купфер Біотех
від
318,60
грн
в 515 аптеках
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