Київ
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
A05A X02

Гімекромон

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A XІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
A05A X02Гімекромон
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Білодді
Білодді
Таблетки 200 мг блістер №50
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