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Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, №50 - Одеса (271306) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 353 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (14), блістер у пачці (3)
135,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (4)
168,00
Економія: -37,90 грн
130,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
147,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
156,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (4)
145,99
Економія: -11,07 грн
134,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (4)
147,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
153,70 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (3)
145,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
140,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
147,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
147,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (12), блістер у пачці (2)
159,98
Економія: -31,17 грн
128,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (6)
148,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (15), блістер у пачці (2)
127,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5)
146,96
Економія: -18,11 грн
128,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
157,99
Економія: -27,83 грн
130,16 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
140,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (6), блістер у пачці (2)
134,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
135,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (3)
147,70 грн