Київ
Антациди з вітрогінними (антифлатулентами)
A02A F02
Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A
АНТАЦИДИ
A02A F
Антациди з вітрогінними (антифлатулентами)
A02A F02
Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від
255,20
грн
в 919 аптеках
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від
128,09
грн
в 825 аптеках
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №10
Тева Україна
Немає в наявності
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
Немає в наявності
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