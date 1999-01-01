Київ
Антациди з вітрогінними (антифлатулентами)
A02A F02

Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02AАНТАЦИДИ
A02A FАнтациди з вітрогінними (антифлатулентами)
A02A F02Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)
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Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від 255,20 грн
в 919 аптеках
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Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від 128,09 грн
в 825 аптеках
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Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №10
Тева Україна
Немає в наявності
Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
Немає в наявності
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