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Активні речовини — “Т”ТОРАСЕМІД (TORASEMIDUM)

ТОРАСЕМІД (TORASEMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 40 препаратів
Торсид® таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Фармак
Торсид® Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Фармак
В 1064 аптеках
від 388,70 грн
Ціни в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 100; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 100 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1054 аптеках
від 543,00 грн
Ціни в аптеках
Трифас® Cor таблетки, 5 мг, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Трифас® Cor Таблетки, 5 мг, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1036 аптеках
від 186,17 грн
Ціни в аптеках
Торарен таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Торарен Таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 741 аптеці
від 123,98 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 10 мг, № 20; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 10 мг, № 20 Sandoz
В 699 аптеках
від 100,78 грн
Ціни в аптеках
Трифас® 20 ампули розчин для ін'єкцій, 20 мг, ампула, 4 мл, у контурній чарунковій упаковці, у картонній коробці, конт. чарун. уп., у карт. кор., № 5; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Трифас® 20 ампули Розчин для ін'єкцій, 20 мг, ампула, 4 мл, у контурній чарунковій упаковці, у картонній коробці, конт. чарун. уп., у карт. кор., № 5 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 644 аптеках
від 194,26 грн
Ціни в аптеках
Торсид® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Фармак
Торсид® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 633 аптеках
від 145,50 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 20 мг, № 20; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 20 мг, № 20 Sandoz
В 582 аптеках
від 186,63 грн
Ціни в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 518 аптеках
від 203,39 грн
Ціни в аптеках
Торсид® розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5; Фармак
Торсид® Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5 Фармак
В 480 аптеках
від 106,17 грн
Ціни в аптеках
Торсид® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Торсид® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 459 аптеках
від 166,00 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 100 мг, № 20; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 100 мг, № 20 Sandoz
В 425 аптеках
від 646,80 грн
Ціни в аптеках
Тригрим таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Польфарма
Тригрим Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 395 аптеках
від 179,59 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Торасемід-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 346 аптеках
від 135,37 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Торасемід-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 340 аптеках
від 126,60 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Торасемід-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 325 аптеках
від 135,92 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 10 мг, № 100; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 10 мг, № 100 Sandoz
В 311 аптеці
від 411,49 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 50 мг, № 20; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 50 мг, № 20 Sandoz
В 248 аптеках
від 485,02 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 20 мг, № 100; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 20 мг, № 100 Sandoz
В 186 аптеках
від 913,34 грн
Ціни в аптеках
Торікард таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар
Торікард Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар
В 163 аптеках
від 154,32 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Торасемід-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 145 аптеках
від 118,70 грн
Ціни в аптеках
Діорен таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Діорен Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 135 аптеках
від 131,79 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 100; Дарниця ФФ
Торасемід-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 100 Дарниця ФФ
В 118 аптеках
від 309,30 грн
Ціни в аптеках
Діорен таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Діорен Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 107 аптеках
від 119,63 грн
Ціни в аптеках
Трифас® 10 таблетки, 10 мг, № 50; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Трифас® 10 Таблетки, 10 мг, № 50 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 90 аптеках
від 313,63 грн
Ціни в аптеках
Торасемід-Дарниця розчин для ін'єкцій, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Торасемід-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 82 аптеках
від 199,20 грн
Ціни в аптеках
Діорен розчин для ін'єкцій, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Борщагівський ХФЗ
Діорен Розчин для ін'єкцій, 20 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 82 аптеках
від 188,83 грн
Ціни в аптеках
Торнід РГ розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Доміфарм
Торнід РГ Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Доміфарм
В 58 аптеках
від 228,67 грн
Ціни в аптеках
Торасемід Сандоз® таблетки, 200 мг, № 20; Sandoz
Торасемід Сандоз® Таблетки, 200 мг, № 20 Sandoz
В 53 аптеках
від 935,91 грн
Ціни в аптеках
Профикор® розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Лекхім-Харків
Профикор® Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Лекхім-Харків
В 18 аптеках
від 222,75 грн
Ціни в аптеках
Торасемід таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Лубнифарм
Торасемід Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Лубнифарм
В 10 аптеках
від 109,32 грн
Ціни в аптеках
Торсид® таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Фармак
Торсид® Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Фармак
В 6 аптеках
від 61,02 грн
Ціни в аптеках
Торадів таблетки, 10 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Торадів Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 99,50 грн
Ціни в аптеках
Торадів розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Торадів Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 7 аптеках інших міст
від 172,76 грн
Ціни в інших містах
Діутор® розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Мікрохім
Діутор® Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Мікрохім
В 1 аптеці інших міст
від 153,10 грн
Ціни в інших містах
Діутор® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Діутор® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 1 аптеці інших міст
від 108,87 грн
Ціни в інших містах
Торасемід-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Торасемід-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Тева Україна
Немає в наявності
Торадів таблетки, 10 мг, блістер, № 90; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Торадів Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Торасемід-Фармекс розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Торасемід-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Діутор® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Діутор® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Мікрохім
Немає в наявності

механізм діуретичної дії зумовлений ренальною реабсорбцією іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле; діуретичний ефект в основному пов´язаний із рівнем екскреції компонента з сечею, а не з концентрацією у крові; прискорює виведення з сечею натрію, хлору та води, але суттєво не впливає на рівень гломерулярної фільтрації, нирковий плазмотік, кислотно-лужний баланс; у випадку СН зменшує прояви захворювання та покращує функціонування міокарду за рахунок зменшення пре- та постнавантаження, знижує АТ за рахунок зниження загального периферичного опору судин; цей вплив пояснюється нормалізацією порушеного електролітного балансу головним чином за рахунок зменшення підвищеної активності вільних іонів кальцію у клітинах м’язів артеріальних судин, що було виявлено у хворих, які страждають на АГ, знижує підвищену сприйнятливість судин до ендогенних вазопресорних речовин, катехоламінів.

лікування набряків та/або випотів, спричинених СН, якщо необхідне в/в застосування ЛЗ (у випадку набряку легенів внаслідок г. СН); лікування винятково хворих зі значним порушенням функцій нирок (кліренс креатиніну менше 20 мл/хв та/або концентрація креатиніну в сироватці крові понад 6 мл/дл); збереження залишкового діурезу у хворих з тяжким порушенням функції нирок, в умовах ГД в тому числі, якщо присутній будь-який залишковий діурез (понад 200 мл/24 год), при наявності набряків, випотів та/або підвищеного АТ; лікування набряків, спричинених застійною СН; есенціальна гіпертензія.

лікування розпочати із застосування добової дози 5 мг, що дорівнює ½ табл. препарату по 10 мг; ця доза вважається підтримуючою; якщо добова доза 5 мг є недостатньою, то застосовувати добову дозу 10 мг, яку призначати щоденно; залежно від тяжкості стану пацієнта добова доза може бути збільшена до 20 мг; табл. по 5 мг: есенціальна гіпертензія: лікування розпочати із застосування ½ табл. на добу, що еквівалентно 2,5 мг торасеміду; зниження АТ відбувається поступово, вже впродовж першого тижня лікування, та досягає максимального значення не пізніше 12 тижнів; якщо нормалізація АТ при щоденному застосуванні ½ табл. не відбувається через 12 тижнів лікування, то добова доза може бути підвищена до 1 табл., що еквівалентно 5 мг торасеміду; не слід перевищувати добову дозу, що дорівнює 1 табл., оскільки при цьому не очікується подальшого зниження АТ; табл. по 200 мг: слід розпочинати із застосування ¼ табл. препарату по 200 мг/добу, що еквівалентно 50 мг торасеміду; у випадку недостатнього сечовиділення дозу можна збільшити до ½ табл., що дорівнює 100 мг торасеміду; МДД - 1 табл. (200 мг торасеміду); р-н для ін’єкцій - розпочати із разової дози 2 мл (10 мг/добу), якщо ефект недостатній, разову дозу можна збільшити до 4 мл (20 мг), якщо ефект і в цьому випадку буде недостатній, можна застосувати короткочасну (впродовж не більше 3 діб) терапію із добовою дозою 8 мл (40 мг); при г. набряку легень починати з в/в введення разової дози 4 мл (20 мг), залежно від ефекту цю дозу можна повторити з інтервалом у 30 хв, МДД- 20 мл (100 мг); р-н для ін’єкцій вводити в/в, повільно; забороняється вводити р-н внутрішньоартерально; вводити лише чистий р-н; при тривалому застосуванні в/в введення треба якомога скоріше замінити на p/os, оскільки в/в застосування не рекомендується проводити понад 7 діб; р-н для інфузій - розпочинати із 5 мл/добу (50 мг), у випадку недостатнього сечовиділення дозу можна збільшити до 10 мл, а при необхідності - до 20 мл/добу (100 мг або 200 мг), МДД - 20 мл р-ну для інфузій (200 мг), повторну в/в інфузію можна проводити з інтервалом в 1 год, в/в інфузію проводити повільно, за допомогою перфузора, швидкість введення р-ну не має перевищувати 0,4 мл/хв (4 мг), при застосуванні р-ну для інфузій гарантується сумісність із такими р-нами як 0,9% р-н натрію хлориду або 5% р-н глюкози і, залежно від вимог, вміст амп. можна розбавити 30 мл або 125 мл, або 250 мл, або 500 мл цих р-нів.

гіперчутливість до торасеміду, похідних сульфонілсечовини або до будь-якого з компонентів препарату; ниркова недостатність, яка супроводжується анурією, порушенням сечовипускання, печінкова кома або прекома, артеріальна гіпотензія, гіповолемія, гіпонатріємія, гіпокаліємія, г. порушення сечовипускання внаслідок гіпертрофії передміхурової залози, період годування груддю; нормальна або тільки незначною мірою порушена функція нирок (кліренс креатиніну понад 30 мл/хв та/або концентрація креатиніну в сироватці крові менше 3,5 мг/дл), оскільки при цьому виникає загроза надлишкового виведення води та електролітів; рідкісна спадкова непереносимість галактози, лактазна недостатність або порушення всмоктування глюкози-галактози.

посилення метаболічного алкалозу, спазми м’язів, підвищення концентрації сечової кислоти і глюкози в крові, а також холестерину і тригліцеридів, гіпокаліємія при супутній безкалієвій дієті, при блюванні, проносі, після надмірного застосування проносних засобів, а також у пацієнтів із хр. дисфункцією печінки, гіповолемія, гіпокаліємія та/або гіпонатріємія, тромбоемболічні ускладнення, сплутаність свідомості, артеріальна гіпотензія, а також розлади кровообігу і серцевої діяльності, у тому числі ішемія серця і мозку, аритмії, стенокардії, г. ІМ, синкопе, множинні розлади травної системи (відсутність апетиту, метеоризм, біль у шлунку, нудота, блювання, пронос, запор, панкреатит), підвищення концентрацій креатиніну і сечовини у крові, потяг до сечовиділення, зниження АТ, головний біль, астенія і сонливість, затримка сечі, надмірне розтягування сечового міхура, підвищення концентрації деяких печінкових ферментів (гама-глутаміл-транспептидази) у крові, АР (свербіж, екзантема, фотосенсибілізація, тяжкі шкірні реакції), реакції гіперчутливості (анафілактичний шок), зниження кількості тромбоцитів, еритроцитів та/або лейкоцитів як результат гемоконцентрації, головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність, загальна слабкість (особливо на початку лікування), сухість у роті, неприємні відчуття у кінцівках (парестезія), розлади зору, дзвін у вухах, втрата слуху, місцеві реакції після ін’єкцій.