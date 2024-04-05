НІМЕСУЛІД (NIMESULIDUM) Діюча речовина
протизапальна, аналгетична, антипіретична дії; діє як селективний інгібітор циклооксигенази-2, що призводить до пригнічення синтезу простагландинів, які беруть участь у формуванні набряку та болю при запаленні, пригнічує фактор активізації тромбоцитів, фактор некрозу пухлин альфа, вивільнення протеїназ та гістаміну.
лікування г. болю; первинної дисменореї; місцеве лікування патологічних станів опорно-рухового апарату, що характеризується болем, запаленням та скутістю рухів, таких як остеоартрит, періартрит, посттравматичний тендиніт, тендосиновіти, розтягнення м’язів, тяжкі фізичні навантаження на суглоби.
максимальна тривалість курсу лікування - 15 діб; дорослі та діти від 12 років: 100 мг 2 р/добу (добова доза - 200 мг); місцево: 3 см гелю наносять на уражену ділянку і злегка втирають 3-4 р/добу, тривалість терапії не >4 тижнів.
відома підвищена чутливість до німесуліду або до будь-якого компонента препарату;гіперергічні р-ції, в анамнезі (бронхоспазм, риніт, кропив’янка) у зв’язку з застосуванням ацетилсаліцилової к-ти чи інших НПЗЗ, гепатотоксичні р-ції на німесулід в анамнезі; виразка шлунка чи ДПК у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі з ШКТ,шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов’язані з попереднім застосуванням НПЗЗ, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами; тяжкі порушення згортання крові; тяжкі СН, НН, ПН; підвищена t° тіла та грипоподібні симптоми, підозра на г. хірургічну патологію; супутнє застосування інших речовин із потенційною гепатотоксичністю; алкоголізм та наркотична залежність; дитячий вік до 12 років; для гелю - також дерматити, інфекційні захворювання шкіри, ушкодження епідермісу, вагітність, період годування груддю.
анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура, підвищена чутливість, анафілаксія, гіперкаліємія, відчуття страху, нервозність, нічні жахливі сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (с-м Рейє), нечіткий зір, розлади зору, вертиго, тахікардія, АГ, геморагія, лабільність АТ, припливи, задишка, астма, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, кровотечі у травному тракті, виразка та перфорація ДПК або шлунка, біль у животі, диспепсія, стоматит, випорожнення чорного кольору, збільшення рівня ферментів печінки, гепатит, миттєвий (фульмінантний) гепатит, із летальним наслідком, у т.ч. жовтяниця, холестаз, свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, дерматит, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, еритема поліморфна, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, дизурія, гематурія, затримка сечовипускання,НН, олігурія, інтерстиціальний нефрит, набряк, нездужання, астенія, гіпотермія.