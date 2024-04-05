відома підвищена чутливість до німесуліду або до будь-якого компонента препарату;гіперергічні р-ції, в анамнезі (бронхоспазм, риніт, кропив’янка) у зв’язку з застосуванням ацетилсаліцилової к-ти чи інших НПЗЗ, гепатотоксичні р-ції на німесулід в анамнезі; виразка шлунка чи ДПК у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі з ШКТ,шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов’язані з попереднім застосуванням НПЗЗ, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами; тяжкі порушення згортання крові; тяжкі СН, НН, ПН; підвищена t° тіла та грипоподібні симптоми, підозра на г. хірургічну патологію; супутнє застосування інших речовин із потенційною гепатотоксичністю; алкоголізм та наркотична залежність; дитячий вік до 12 років; для гелю - також дерматити, інфекційні захворювання шкіри, ушкодження епідермісу, вагітність, період годування груддю.