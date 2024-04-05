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Активні речовини — “Н”НІМЕСУЛІД (NIMESULIDUM)

НІМЕСУЛІД (NIMESULIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 38 препаратів
Німесил® гранули для оральної суспензії, 100 мг, пакет однодозовий, 2 г, № 30; Berlin-Chemie AG
Німесил® Гранули для оральної суспензії, 100 мг, пакет однодозовий, 2 г, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1231 аптеці
від 371,64 грн
Ціни в аптеках
Аффида Форт-Німесулід гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, 2 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Дельта Медікел
Аффида Форт-Німесулід Гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, 2 г, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Дельта Медікел
В 1224 аптеках
від 312,00 грн
Ціни в аптеках
Найз® таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Найз® Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 1185 аптеках
від 90,12 грн
Ціни в аптеках
Німід® гранули, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30; Гледфарм
Німід® Гранули, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30 Гледфарм
В 1184 аптеках
від 260,78 грн
Ціни в аптеках
Німід® гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гледфарм
Німід® Гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гледфарм
В 1170 аптеках
від 64,61 грн
Ціни в аптеках
Німід® гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г, туба, 100 г, № 1; Гледфарм
Німід® Гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г, туба, 100 г, № 1 Гледфарм
В 1143 аптеках
від 167,73 грн
Ціни в аптеках
Німід® таблетки, 100 мг, блістер, № 100; Гледфарм
Німід® Таблетки, 100 мг, блістер, № 100 Гледфарм
В 1028 аптеках
від 260,83 грн
Ціни в аптеках
Ремесулід® Рапід гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10; Фармак
Ремесулід® Рапід Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10 Фармак
В 1012 аптеках
від 78,11 грн
Ціни в аптеках
Німедар® гель, 10 мг/г, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Дарниця ФФ
Німедар® Гель, 10 мг/г, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Дарниця ФФ
В 953 аптеках
від 85,67 грн
Ціни в аптеках
Німедар® гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, пакет однодозовий, № 30; Дарниця ФФ
Німедар® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, пакет однодозовий, № 30 Дарниця ФФ
В 941 аптеці
від 285,00 грн
Ціни в аптеках
Ремесулід® таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Фармак
Ремесулід® Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Фармак
В 935 аптеках
від 82,50 грн
Ціни в аптеках
Німедар® таблетки, 100 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30; Дарниця ФФ
Німедар® Таблетки, 100 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 30 Дарниця ФФ
В 697 аптеках
від 60,48 грн
Ціни в аптеках
Апоніл таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Апоніл Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 643 аптеках
від 72,08 грн
Ціни в аптеках
Німелган гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 30; Астрафарм
Німелган Гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 30 Астрафарм
В 584 аптеках
від 253,84 грн
Ціни в аптеках
Німелган таблетки, 100 мг, блістер, № 100; Астрафарм
Німелган Таблетки, 100 мг, блістер, № 100 Астрафарм
В 316 аптеках
від 239,52 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 30; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 30 Лубнифарм
В 201 аптеці
від 71,85 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 0,1 г, блістер, № 30; Лекхім-Харків
Німесулід Таблетки, 0,1 г, блістер, № 30 Лекхім-Харків
В 198 аптеках
від 71,28 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубнифарм
В 159 аптеках
від 29,47 грн
Ціни в аптеках
Даймісил гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Фармак
Даймісил Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Фармак
В 123 аптеках
від 149,00 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100 Лубнифарм
В 122 аптеках
від 330,00 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 100; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 100 Лубнифарм
В 71 аптеці
від 131,00 грн
Ціни в аптеках
Німелган гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 10; Астрафарм
Німелган Гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 10 Астрафарм
В 40 аптеках
від 96,30 грн
Ціни в аптеках
Ремісар гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30; СТІФ-СЕРВІС
Ремісар Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30 СТІФ-СЕРВІС
В 17 аптеках
від 399,78 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 100; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 100 Лубнифарм
В 15 аптеках
від 237,00 грн
Ціни в аптеках
Німелган таблетки, 100 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Німелган Таблетки, 100 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 11 аптеках
від 27,00 грн
Ціни в аптеках
Німесулід порошок гранульований для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10; Червона зірка
Німесулід Порошок гранульований для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10 Червона зірка
В 9 аптеках
від 107,64 грн
Ціни в аптеках
Долорсил гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Фармак
Долорсил Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, саше, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Фармак
В 9 аптеках
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 100; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 100 Лубнифарм
В 6 аптеках
від 222,70 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 6 аптеках
від 29,00 грн
Ціни в аптеках
Німелган гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Німелган Гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеці
від 386,00 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 0,1 г, блістер, тм а+, тм а+, № 30; Лекхім-Харків
Німесулід Таблетки, 0,1 г, блістер, тм а+, тм а+, № 30 Лекхім-Харків
В 1 аптеці
від 93,50 грн
Ціни в аптеках
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 10; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 10 Лубнифарм
В 1 аптеці інших міст
від 28,60 грн
Ціни в інших містах
Німесулід-Фітофарм таблетки, 100 мг, № 12; Фітофарм
Німесулід-Фітофарм Таблетки, 100 мг, № 12 Фітофарм
Немає в наявності
Німедар® гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, пакет однодозовий, № 15; Дарниця ФФ
Німедар® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г, пакет однодозовий, № 15 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Німелган гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 20; Астрафарм
Німелган Гранули для оральної суспензії, 100 мг, саше, № 20 Астрафарм
Немає в наявності
Німелган таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Німелган Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Астрафарм
Немає в наявності
Німесулід таблетки, 100 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30; Лубнифарм
Німесулід Таблетки, 100 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30 Лубнифарм
Немає в наявності
Німесулід гель, 10 мг/г, туба, 40 г, пачка картонна, пачка картон., № 1; Лубнифарм
Німесулід Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, пачка картонна, пачка картон., № 1 Лубнифарм
Немає в наявності

протизапальна, аналгетична, антипіретична дії; діє як селективний інгібітор циклооксигенази-2, що призводить до пригнічення синтезу простагландинів, які беруть участь у формуванні набряку та болю при запаленні, пригнічує фактор активізації тромбоцитів, фактор некрозу пухлин альфа, вивільнення протеїназ та гістаміну.

лікування г. болю; первинної дисменореї; місцеве лікування патологічних станів опорно-рухового апарату, що характеризується болем, запаленням та скутістю рухів, таких як остеоартрит, періартрит, посттравматичний тендиніт, тендосиновіти, розтягнення м’язів, тяжкі фізичні навантаження на суглоби.

максимальна тривалість курсу лікування - 15 діб; дорослі та діти від 12 років: 100 мг 2 р/добу (добова доза - 200 мг); місцево: 3 см гелю наносять на уражену ділянку і злегка втирають 3-4 р/добу, тривалість терапії не >4 тижнів.

відома підвищена чутливість до німесуліду або до будь-якого компонента препарату;гіперергічні р-ції, в анамнезі (бронхоспазм, риніт, кропив’янка) у зв’язку з застосуванням ацетилсаліцилової к-ти чи інших НПЗЗ, гепатотоксичні р-ції на німесулід в анамнезі; виразка шлунка чи ДПК у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі з ШКТ,шлунково-кишкові кровотечі або перфорації в анамнезі, пов’язані з попереднім застосуванням НПЗЗ, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами; тяжкі порушення згортання крові; тяжкі СН, НН, ПН; підвищена t° тіла та грипоподібні симптоми, підозра на г. хірургічну патологію; супутнє застосування інших речовин із потенційною гепатотоксичністю; алкоголізм та наркотична залежність; дитячий вік до 12 років; для гелю - також дерматити, інфекційні захворювання шкіри, ушкодження епідермісу, вагітність, період годування груддю.

анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура, підвищена чутливість, анафілаксія, гіперкаліємія, відчуття страху, нервозність, нічні жахливі сновидіння, запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (с-м Рейє), нечіткий зір, розлади зору, вертиго, тахікардія, АГ, геморагія, лабільність АТ, припливи, задишка, астма, бронхоспазм, діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, кровотечі у травному тракті, виразка та перфорація ДПК або шлунка, біль у животі, диспепсія, стоматит, випорожнення чорного кольору, збільшення рівня ферментів печінки, гепатит, миттєвий (фульмінантний) гепатит, із летальним наслідком, у т.ч. жовтяниця, холестаз, свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, дерматит, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, еритема поліморфна, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, дизурія, гематурія, затримка сечовипускання,НН, олігурія, інтерстиціальний нефрит, набряк, нездужання, астенія, гіпотермія.