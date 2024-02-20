НЕБІВОЛОЛ (NEBIVOLOLUM) Діюча речовина
антигіпертензивна, антиангінальна, антиаритмічна дія; являє собою рацемат, який складається з двох енантіомерів: D-небіволол та L-небіволол і поєднує дві фармакологічні властивості - конкурентного і селективного блокатора β1-адренорецепторів та “м’якого” вазодилататора внаслідок метаболічної взаємодії з L-аргініном/оксидом азоту (NO); при одноразовому і повторному застосуванні знижується ЧСС у стані спокою і при навантаженні як в осіб з нормальним АТ, так і у хворих на АГ; у терапевтичних дозах α-адренергічний антагонізм не спостерігається; не має симпатикоміметичної активності; у фармакологічних дозах мембраностабілізуюча активність відсутня; не чинить суттєвого впливу на навантаження чи витривалість.
есенціальна АГ; хр.СН легкого ст. або помірного ст. тяжкості як доповнення до стандартних методів лікування хворих віком від 70 років.
АГ - доза 5 мг/добу (приймати її завжди в один і той же час); антигіпертензивний ефект виявляється через 1-2 тижні лікування, в окремих випадках оптимальна дія досягається лише через 4 тижні; хр. СН - початкове титрування дози проводити за нижченаведеною схемою, витримуючи при цьому інтервали від 1 до 2 тижнів та орієнтуючись на переносимість дози пацієнтом: 1,25 мг/добу можна збільшити до 5 мг/добу, а надалі - до 10 мг 1 р/добу. МДД - 10 мг.
гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату; печінкова недостатність або обмеження функції печінки; г. СН, кардіогенний шок або епізоди декомпенсації СН, що вимагають в/в введення діючих речовин із позитивним інотропним ефектом; СССВ, у тому числі СА-блокада, АV-блокада ІІ-ІІІ ст. (без штучного водія ритму); бронхонхоспазм та БА в анамнезі; нелікована феохромоцитома; метаболічний ацидоз; брадикардія (до початку лікування ЧСС менше 60 ударів/хв); артеріальна гіпотензія (систолічний АТ менше 90 мм рт. ст.); тяжкі порушення периферичного кровообігу.
галюцинації, психози, сплутаність свідомості, похолодання/ціаноз кінцівок, с-м Рейно, сухість очей та токсичність за типом пропронололу; ангіоневротичний набряк, гіперчутливість; головний біль, запаморочення, парестезії; нічні жахіття, депресія; порушення зору; брадикардія, СН, уповільнення АВ провідності/АВ блокада; артеріальна гіпотензія, посилення переміжної кульгавості; задишка, бронхоспазм; запор, нудота, діарея, диспепсія, метеоризм, блювання; свербіж, еритематозне шкірне висипання; посилення псоріазу; імпотенція, підвищена втомлюваність, набряки.