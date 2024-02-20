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Активні речовини — “Н”НЕБІВОЛОЛ (NEBIVOLOLUM)

НЕБІВОЛОЛ (NEBIVOLOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Небілет® таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Небілет® Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1127 аптеках
від 275,83 грн
Ціни в аптеках
Небівал таблетки, 5 мг, блістер, № 80; Київський вітамінний завод
Небівал Таблетки, 5 мг, блістер, № 80 Київський вітамінний завод
В 1062 аптеках
від 367,28 грн
Ціни в аптеках
Небівал таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Небівал Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 944 аптеках
від 102,61 грн
Ціни в аптеках
Небіволол-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Небіволол-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 937 аптеках
від 222,60 грн
Ціни в аптеках
Небіар® таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30; Корпорація Артеріум
Небіар® Таблетки, 5 мг, блістер у пачці, № 30 Корпорація Артеріум
В 825 аптеках
від 169,20 грн
Ціни в аптеках
Оноріо таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Оноріо Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 805 аптеках
від 210,22 грн
Ціни в аптеках
Небілет® таблетки, 5 мг, блістер, № 14; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Небілет® Таблетки, 5 мг, блістер, № 14 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 634 аптеках
від 159,39 грн
Ціни в аптеках
Небілет® таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Небілет® Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 628 аптеках
від 762,20 грн
Ціни в аптеках
Небіволол-Дарниця таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, № 28; Дарниця ФФ
Небіволол-Дарниця Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, № 28 Дарниця ФФ
В 531 аптеці
від 135,05 грн
Ціни в аптеках
Оноріо таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Sandoz
Оноріо Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Sandoz
В 387 аптеках
від 579,60 грн
Ціни в аптеках
Небітенз таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Универсальное агентство "Про-фарма"
Небітенз Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Универсальное агентство "Про-фарма"
В 326 аптеках
від 147,29 грн
Ціни в аптеках
Небіворлд таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Уорлд Медицин
Небіворлд Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Уорлд Медицин
В 225 аптеках
від 145,48 грн
Ціни в аптеках
Небіволол Сандоз® таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Sandoz
Небіволол Сандоз® Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Sandoz
В 131 аптеці
від 556,70 грн
Ціни в аптеках
Небімак-5 таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Небімак-5 Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 46 аптеках
від 155,28 грн
Ціни в аптеках
Небіволол Сандоз® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Небіволол Сандоз® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 6 аптеках інших міст
від 199,80 грн
Ціни в інших містах

антигіпертензивна, антиангінальна, антиаритмічна дія; являє собою рацемат, який складається з двох енантіомерів: D-небіволол та L-небіволол і поєднує дві фармакологічні властивості - конкурентного і селективного блокатора β1-адренорецепторів та “м’якого” вазодилататора внаслідок метаболічної взаємодії з L-аргініном/оксидом азоту (NO); при одноразовому і повторному застосуванні знижується ЧСС у стані спокою і при навантаженні як в осіб з нормальним АТ, так і у хворих на АГ; у терапевтичних дозах α-адренергічний антагонізм не спостерігається; не має симпатикоміметичної активності; у фармакологічних дозах мембраностабілізуюча активність відсутня; не чинить суттєвого впливу на навантаження чи витривалість.

есенціальна АГ; хр.СН легкого ст. або помірного ст. тяжкості як доповнення до стандартних методів лікування хворих віком від 70 років.

АГ - доза 5 мг/добу (приймати її завжди в один і той же час); антигіпертензивний ефект виявляється через 1-2 тижні лікування, в окремих випадках оптимальна дія досягається лише через 4 тижні; хр. СН - початкове титрування дози проводити за нижченаведеною схемою, витримуючи при цьому інтервали від 1 до 2 тижнів та орієнтуючись на переносимість дози пацієнтом: 1,25 мг/добу можна збільшити до 5 мг/добу, а надалі - до 10 мг 1 р/добу. МДД - 10 мг.

гіперчутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату; печінкова недостатність або обмеження функції печінки; г. СН, кардіогенний шок або епізоди декомпенсації СН, що вимагають в/в введення діючих речовин із позитивним інотропним ефектом; СССВ, у тому числі СА-блокада, АV-блокада ІІ-ІІІ ст. (без штучного водія ритму); бронхонхоспазм та БА в анамнезі; нелікована феохромоцитома; метаболічний ацидоз; брадикардія (до початку лікування ЧСС менше 60 ударів/хв); артеріальна гіпотензія (систолічний АТ менше 90 мм рт. ст.); тяжкі порушення периферичного кровообігу.

галюцинації, психози, сплутаність свідомості, похолодання/ціаноз кінцівок, с-м Рейно, сухість очей та токсичність за типом пропронололу; ангіоневротичний набряк, гіперчутливість; головний біль, запаморочення, парестезії; нічні жахіття, депресія; порушення зору; брадикардія, СН, уповільнення АВ провідності/АВ блокада; артеріальна гіпотензія, посилення переміжної кульгавості; задишка, бронхоспазм; запор, нудота, діарея, диспепсія, метеоризм, блювання; свербіж, еритематозне шкірне висипання; посилення псоріазу; імпотенція, підвищена втомлюваність, набряки.