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Активні речовини — “М”МЕЛЬДОНІЙ (MELDONIUM)

МЕЛЬДОНІЙ (MELDONIUM) Діюча речовина

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Знайдено: 41 препарат
Мілдронат® капсули тверді, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Гріндекс
Мілдронат® Капсули тверді, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Гріндекс
В 1137 аптеках
від 846,23 грн
Ціни в аптеках
Мілдронат® капсули тверді, 250 мг, блістер у пачці, № 40; Гріндекс
Мілдронат® Капсули тверді, 250 мг, блістер у пачці, № 40 Гріндекс
В 1094 аптеках
від 452,86 грн
Ціни в аптеках
Мілдронат® розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Гріндекс
Мілдронат® Розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Гріндекс
В 1007 аптеках
від 775,00 грн
Ціни в аптеках
Метамакс капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 40; Дарниця ФФ
Метамакс Капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 40 Дарниця ФФ
В 949 аптеках
від 282,64 грн
Ціни в аптеках
Метамакс розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Метамакс Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 840 аптеках
від 439,80 грн
Ціни в аптеках
Мілдронат® GX таблетки, 500 мг, блістер, № 60; Гріндекс
Мілдронат® GX Таблетки, 500 мг, блістер, № 60 Гріндекс
В 666 аптеках
від 719,64 грн
Ціни в аптеках
Тризипін розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Мікрохім
Тризипін Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Мікрохім
В 589 аптеках
від 532,00 грн
Ціни в аптеках
Цитоцерт розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Доміфарм
Цитоцерт Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Доміфарм
В 579 аптеках
від 783,46 грн
Ціни в аптеках
Метонат® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Метонат® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармацевтична компанія "Салютаріс"
В 534 аптеках
від 495,28 грн
Ціни в аптеках
Вазопро® капсули, 500 мг, блістер, № 60; Фармак
Вазопро® Капсули, 500 мг, блістер, № 60 Фармак
В 513 аптеках
від 553,20 грн
Ціни в аптеках
Метонат® капсули, 250 мг, блістер, № 50; Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Метонат® Капсули, 250 мг, блістер, № 50 Фармацевтична компанія "Салютаріс"
В 507 аптеках
від 430,68 грн
Ціни в аптеках
Мілдрокард-Н розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; ООО "Фармасел"
Мілдрокард-Н Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 ООО "Фармасел"
В 482 аптеках
від 627,90 грн
Ціни в аптеках
Мітра розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Мітра Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 370 аптеках
від 826,15 грн
Ціни в аптеках
Рипронат капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60; Уорлд Медицин
Рипронат Капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60 Уорлд Медицин
В 291 аптеці
від 621,78 грн
Ціни в аптеках
Вазопро® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Вазопро® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 283 аптеках
від 446,70 грн
Ціни в аптеках
Рипронат розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Уорлд Медицин
Рипронат Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Уорлд Медицин
В 270 аптеках
від 924,82 грн
Ціни в аптеках
Аккордин розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Аккордин Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 256 аптеках
від 384,00 грн
Ціни в аптеках
Рипронат розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Уорлд Медицин
Рипронат Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Уорлд Медицин
В 132 аптеках
від 812,45 грн
Ціни в аптеках
Мітра розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Бєлмедпрепарати
Мітра Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Бєлмедпрепарати
В 101 аптеці
від 750,41 грн
Ціни в аптеках
Мельдоній розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Мельдоній Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 60 аптеках
від 592,77 грн
Ціни в аптеках
Мельдін розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10; Інфузія
Мельдін Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Інфузія
В 55 аптеках
від 765,05 грн
Ціни в аптеках
Мілдракор-Новофарм розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10; Новофарм-Біосинтез
Мілдракор-Новофарм Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
В 49 аптеках
від 793,08 грн
Ціни в аптеках
Мілдронат® капсули тверді, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 90; Гріндекс
Мілдронат® Капсули тверді, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 90 Гріндекс
В 37 аптеках
від 1275,53 грн
Ціни в аптеках
Мілдронат® розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 20; Гріндекс
Мілдронат® Розчин для ін'єкцій, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 20 Гріндекс
В 32 аптеках
від 1535,50 грн
Ціни в аптеках
Мл-Кард розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; БІОЛІК ФАРМА
Мл-Кард Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 БІОЛІК ФАРМА
В 24 аптеках
від 933,04 грн
Ціни в аптеках
Алтум розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхім-Харків
Алтум Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 24 аптеках
від 734,32 грн
Ціни в аптеках
Мельдекс розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон скляний, 5 мл, № 10; Інфузія
Мельдекс Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон скляний, 5 мл, № 10 Інфузія
В 9 аптеках
від 943,00 грн
Ціни в аптеках
Вазонат® капсули, 250 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 40; Олайнфарм
Вазонат® Капсули, 250 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 40 Олайнфарм
Немає в наявності
Вазонат® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Олайнфарм
Вазонат® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Олайнфарм
Немає в наявності
Тризипін таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, банка, № 40; Мікрохім
Тризипін Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, банка, № 40 Мікрохім
Немає в наявності
Мілдралекс-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, у коробці, у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Мілдралекс-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Мілдралекс-Здоров'я капсули тверді, 250 мг, блістер, № 40; Здоров'я ФК
Мілдралекс-Здоров'я Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 40 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Мілдралекс-Здоров'я капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60; Здоров'я ФК
Мілдралекс-Здоров'я Капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Тризипин Лонг таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 28; Мікрохім
Тризипин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, банка, № 28 Мікрохім
Немає в наявності
Тризипин Лонг таблетки пролонгованої дії, 750 мг, банка, № 28; Мікрохім
Тризипин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 750 мг, банка, № 28 Мікрохім
Немає в наявності
Тризипин Лонг таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, банка, № 28; Мікрохім
Тризипин Лонг Таблетки пролонгованої дії, 1000 мг, банка, № 28 Мікрохім
Немає в наявності
Вазопро® капсули, 250 мг, блістер, № 40; Фармак
Вазопро® Капсули, 250 мг, блістер, № 40 Фармак
Немає в наявності
Рипронат капсули тверді, 250 мг, блістер, № 40; Уорлд Медицин
Рипронат Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 40 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Вазонат® капсули, 500 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 60; Олайнфарм
Вазонат® Капсули, 500 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 60 Олайнфарм
Немає в наявності
Міолокард розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Міолокард Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Мітра розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Мітра Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності