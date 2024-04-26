МЕЛЬДОНІЙ (MELDONIUM) Діюча речовина
від 282,64 грн
від 719,64 грн
Метонат® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від 495,28 грн
від 553,20 грн
Метонат® Капсули, 250 мг, блістер, № 50 Фармацевтична компанія "Салютаріс"
від 430,68 грн
Мілдрокард-Н Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 ООО "Фармасел"
від 627,90 грн
Мітра Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 826,15 грн
від 621,78 грн
Аккордин Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
від 384,00 грн
Мітра Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Бєлмедпрепарати
від 750,41 грн
від 592,77 грн
від 765,05 грн
Мілдракор-Новофарм Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
від 793,08 грн
Мл-Кард Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 БІОЛІК ФАРМА
від 933,04 грн
від 943,00 грн
Мілдралекс-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, у коробці, у коробці, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності