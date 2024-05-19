Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Львів (725954) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Аптека бам
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Ощад аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Широка, 66
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Аптека бам
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97