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Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Львів (725954) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (1)
966,28
Економія: -46,28 грн
920,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
993,09
Економія: -103,92 грн
889,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
1010,99
Економія: -147,29 грн
863,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
920,99
Економія: -57,29 грн
863,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
924,90 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
999,99
Економія: -136,29 грн
863,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
784,14
Економія: -49,72 грн
734,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
946,18
Економія: -56,98 грн
889,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
931,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
977,99
Економія: -114,29 грн
863,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Широка, 66
Всього: упаковка (1)
1004,99
Економія: -141,29 грн
863,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
1036,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
902,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1036,99
Економія: -173,29 грн
863,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
1046,99
Економія: -183,29 грн
863,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: ампула (4)
734,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
959,99
Економія: -96,29 грн
863,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
929,12
Економія: -30,12 грн
899,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
930,59
Економія: -66,89 грн
863,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
994,99
Економія: -131,29 грн
863,70 грн