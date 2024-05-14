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Активні речовини — “Ф”ФЛУКОНАЗОЛ (FLUCONAZOLUM)

ФЛУКОНАЗОЛ (FLUCONAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 77 препаратів
Фуцис® таблетки, 150 мг, блістер, № 1; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 150 мг, блістер, № 1 Гледфарм
В 1156 аптеках
від 35,54 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Тева капсули тверді, 150 мг, блістер у коробці, № 1; Тева Україна
Флуконазол-Тева Капсули тверді, 150 мг, блістер у коробці, № 1 Тева Україна
В 1083 аптеках
від 42,84 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® таблетки, 200 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 200 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 988 аптеках
від 143,92 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® таблетки, 150 мг, блістер, № 2; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 150 мг, блістер, № 2 Гледфарм
В 942 аптеках
від 52,23 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® таблетки, 150 мг, блістер, № 4; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 150 мг, блістер, № 4 Гледфарм
В 937 аптеках
від 103,80 грн
Ціни в аптеках
Дифлюкан® капсули, 150 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Пфайзер Інк.
Дифлюкан® Капсули, 150 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Пфайзер Інк.
В 919 аптеках
від 324,45 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® ДТ таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 4; Гледфарм
Фуцис® ДТ Таблетки, що диспергуються, 50 мг, № 4 Гледфарм
В 919 аптеках
від 52,40 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Тева капсули тверді, 100 мг, блістер у коробці, № 10; Тева Україна
Флуконазол-Тева Капсули тверді, 100 мг, блістер у коробці, № 10 Тева Україна
В 910 аптеках
від 114,68 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Тева капсули тверді, 50 мг, блістер у коробці, № 10; Тева Україна
Флуконазол-Тева Капсули тверді, 50 мг, блістер у коробці, № 10 Тева Україна
В 840 аптеках
від 73,44 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця капсули, 150 мг, № 1; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Капсули, 150 мг, № 1 Дарниця ФФ
В 839 аптеках
від 24,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця капсули, 150 мг, № 2; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Капсули, 150 мг, № 2 Дарниця ФФ
В 806 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® таблетки, 100 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 100 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 776 аптеках
від 71,44 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця капсули, 100 мг, № 10; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Капсули, 100 мг, № 10 Дарниця ФФ
В 772 аптеках
від 72,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця капсули, 50 мг, № 10; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Капсули, 50 мг, № 10 Дарниця ФФ
В 740 аптеках
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця капсули, 150 мг, № 3; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Капсули, 150 мг, № 3 Дарниця ФФ
В 726 аптеках
від 80,09 грн
Ціни в аптеках
Дифлюзол® капсули, 150 мг, блістер, № 1; Корпорація Артеріум
Дифлюзол® Капсули, 150 мг, блістер, № 1 Корпорація Артеріум
В 710 аптеках
від 37,80 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® таблетки, 50 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Фуцис® Таблетки, 50 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 704 аптеках
від 47,26 грн
Ціни в аптеках
Фуцис® гель, 5 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гледфарм
Фуцис® Гель, 5 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гледфарм
В 621 аптеці
від 170,32 грн
Ціни в аптеках
Дифлюзол® капсули, 150 мг, блістер, № 2; Корпорація Артеріум
Дифлюзол® Капсули, 150 мг, блістер, № 2 Корпорація Артеріум
В 499 аптеках
від 65,36 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 100 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 100 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 325 аптеках
від 75,32 грн
Ціни в аптеках
Флузамед капсули тверді, 150 мг, блістер, № 1; Уорлд Медицин
Флузамед Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 1 Уорлд Медицин
В 321 аптеці
від 90,50 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Дарниця розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Флуконазол-Дарниця Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 265 аптеках
від 140,19 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Флуконазол Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 224 аптеках
від 143,49 грн
Ціни в аптеках
Флунол® капсули, 150 мг, № 1; Нобель
Флунол® Капсули, 150 мг, № 1 Нобель
В 217 аптеках
від 87,14 грн
Ціни в аптеках
Флузамед капсули тверді, 150 мг, блістер, № 1; Уорлд Медицин
Флузамед Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 1 Уорлд Медицин
В 212 аптеках
від 90,02 грн
Ціни в аптеках
Флюзак таблетки, 150 мг, блістер, № 1; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 150 мг, блістер, № 1 Євро Лайфкер
В 182 аптеках
від 51,00 грн
Ціни в аптеках
Флюзак таблетки, 150 мг, блістер, № 3; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 150 мг, блістер, № 3 Євро Лайфкер
В 181 аптеці
від 103,90 грн
Ціни в аптеках
Флюзак таблетки, 200 мг, блістер, № 4; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 200 мг, блістер, № 4 Євро Лайфкер
В 181 аптеці
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Дифлюкан® капсули, 50 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 7; Пфайзер Інк.
Дифлюкан® Капсули, 50 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 7 Пфайзер Інк.
В 137 аптеках
від 843,49 грн
Ціни в аптеках
Флунол® капсули, 150 мг, № 2; Нобель
Флунол® Капсули, 150 мг, № 2 Нобель
В 120 аптеках
від 185,08 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, № 1 Астрафарм
В 110 аптеках
від 39,91 грн
Ціни в аптеках
Дифлазон® капсули, 150 мг, № 1; КРКА
Дифлазон® Капсули, 150 мг, № 1 КРКА
В 102 аптеках
від 202,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол розчин для інфузій, 200 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар
Флуконазол Розчин для інфузій, 200 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 102 аптеках
від 79,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 50 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 50 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 96 аптеках
від 49,50 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Астрафарм
В 92 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, № 2; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, № 2 Астрафарм
В 87 аптеках
від 54,32 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Астрафарм
В 62 аптеках
від 40,50 грн
Ціни в аптеках
Дифлазон® капсули, 50 мг, № 7; КРКА
Дифлазон® Капсули, 50 мг, № 7 КРКА
В 59 аптеках
від 272,70 грн
Ціни в аптеках
Флюкорик капсули, 150 мг, № 1; САН
Флюкорик Капсули, 150 мг, № 1 САН
В 46 аптеках
від 21,70 грн
Ціни в аптеках
Дифлюзол® капсули, 100 мг, блістер, № 7; Корпорація Артеріум
Дифлюзол® Капсули, 100 мг, блістер, № 7 Корпорація Артеріум
В 37 аптеках
від 71,49 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-КР капсули, 150 мг, блістер, № 4; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 150 мг, блістер, № 4 Червона зірка
В 32 аптеках
від 91,27 грн
Ціни в аптеках
Дифлюкан® розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Пфайзер Інк.
Дифлюкан® Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Пфайзер Інк.
В 31 аптеці
від 832,98 грн
Ціни в аптеках
Дифлазон® капсули, 100 мг, № 28; КРКА
Дифлазон® Капсули, 100 мг, № 28 КРКА
В 29 аптеках
від 1228,75 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол розчин для інфузій, 0,2 %, пляшка, 100 мл, № 1; Інфузія
Флуконазол Розчин для інфузій, 0,2 %, пляшка, 100 мл, № 1 Інфузія
В 23 аптеках
від 121,40 грн
Ціни в аптеках
Дифлюзол® капсули, 50 мг, блістер, № 7; Корпорація Артеріум
Дифлюзол® Капсули, 50 мг, блістер, № 7 Корпорація Артеріум
В 18 аптеках
від 41,29 грн
Ціни в аптеках
Дифлюкан® розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Пфайзер Інк.
Дифлюкан® Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Пфайзер Інк.
В 16 аптеках
від 473,46 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я форте капсули тверді, 200 мг, блістер, № 4; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Флуконазол-Здоров'я форте Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 4 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 16 аптеках
від 89,39 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Астрафарм
В 15 аптеках
від 40,90 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я капсули, 150 мг, блістер, № 3; Здоров'я ФК
Флуконазол-Здоров'я Капсули, 150 мг, блістер, № 3 Здоров'я ФК
В 13 аптеках
від 48,96 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-КР капсули, 100 мг, блістер, № 10; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 100 мг, блістер, № 10 Червона зірка
В 13 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-КР капсули, 150 мг, блістер, № 1; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 150 мг, блістер, № 1 Червона зірка
В 12 аптеках
від 29,50 грн
Ціни в аптеках
Дифлазон® розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КРКА
Дифлазон® Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КРКА
В 11 аптеках
від 365,41 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 10; Технолог
Флуконазол Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 10 Технолог
В 10 аптеках
від 49,32 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я капсули, 100 мг, блістер, № 10; Здоров'я ФК
Флуконазол-Здоров'я Капсули, 100 мг, блістер, № 10 Здоров'я ФК
В 8 аптеках
від 57,03 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10; Технолог
Флуконазол Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 10 Технолог
В 8 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-КР капсули, 150 мг, блістер, № 2; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 150 мг, блістер, № 2 Червона зірка
В 7 аптеках
від 49,60 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 2; Технолог
Флуконазол Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 2 Технолог
В 6 аптеках
від 53,24 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я форте капсули тверді, 200 мг, блістер, № 2; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Флуконазол-Здоров'я форте Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 2 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 6 аптеках
від 46,98 грн
Ціни в аптеках
Дифлюзол® розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Дифлюзол® Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 6 аптеках
від 68,90 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Флуконазол Розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 6 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я капсули, 50 мг, блістер, № 10; Здоров'я ФК
Флуконазол-Здоров'я Капсули, 50 мг, блістер, № 10 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 37,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я капсули, 150 мг, блістер, № 1; Здоров'я ФК
Флуконазол-Здоров'я Капсули, 150 мг, блістер, № 1 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 23,22 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-Здоров'я капсули, 150 мг, блістер, № 2; Здоров'я ФК
Флуконазол-Здоров'я Капсули, 150 мг, блістер, № 2 Здоров'я ФК
В 2 аптеках
від 39,23 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол-КР капсули, 100 мг, блістер, № 7; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 100 мг, блістер, № 7 Червона зірка
В 2 аптеках
від 56,00 грн
Ціни в аптеках
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Астрафарм
В 51 аптеці інших міст
від 23,00 грн
Ціни в інших містах
Флуконазол-КР капсули, 50 мг, блістер, № 10; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 50 мг, блістер, № 10 Червона зірка
В 2 аптеках інших міст
від 29,25 грн
Ціни в інших містах
Флуконазол розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 50 мл, № 1; Юрія-Фарм
Флуконазол Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 50 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1 аптеці інших міст
від 98,00 грн
Ціни в інших містах
Медофлюкон капсули, 50 мг, № 7; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медофлюкон Капсули, 50 мг, № 7 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Медофлюкон капсули, 150 мг, № 1; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медофлюкон Капсули, 150 мг, № 1 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Флюзак таблетки, 200 мг, блістер, № 2; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 200 мг, блістер, № 2 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Флуконазол розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Флуконазол Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності
Флуконазол-Здоров'я форте капсули тверді, 200 мг, блістер, № 7; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Флуконазол-Здоров'я форте Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 7 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Флуконазол-КР капсули, 50 мг, блістер, № 7; Червона зірка
Флуконазол-КР Капсули, 50 мг, блістер, № 7 Червона зірка
Немає в наявності
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 1; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 1 Астрафарм
Немає в наявності
Флуконазол капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 2; Астрафарм
Флуконазол Капсули, 150 мг, блістер у коробці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 2 Астрафарм
Немає в наявності
Флюзак таблетки, 150 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 150 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Флюзак таблетки, 200 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 4; Євро Лайфкер
Флюзак Таблетки, 200 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 4 Євро Лайфкер
Немає в наявності

фунгістатична дія; пероральний синтетичний біс-триазольний протигрибковий препарат; збільшує проникність мембрани клітини та пригнічує ріст і реплікацію; на відміну від кетоконазолу, флуконазол є високоселективним для ферментів цитохрому Р450 клітин грибка і не пригнічує ці ферменти в органах ссавців після прийому одноразової дози 150 мг; дія виявляється відносно Cryptococcus neoformans і Candida sp., Aspergillus flavus, Aspergillus fumsgatus, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum; стійкість виявляється дуже рідко.

лікування таких захворювань у дорослих, як: криптококовий менінгіт; кокцидiоїдоз; інвазивні кандидози; кандидози слизових оболонок, включаючи кандидоз ротоглотки та кандидоз стравоходу, кандидурія, хр. кандидоз шкіри і слизових оболонок; хр. атрофічний кандидоз (кандидоз, спричинений використанням зубних протезів) при неефективності місцевих стоматологічних гігієнічних засобів; вагінальний кандидоз, г. чи рецидивуючий, коли місцева терапія не є доречною; кандидозний баланіт коли місцева терапія не є доречною; дерматомікози, включаючи мікоз стоп, мікоз гладенької шкіри, паховий дерматомікоз, різнобарвний лишай та кандидозні інфекції шкіри, коли системна терапія не є доречною; дерматофітний оніхомікоз, коли застосування інших ЛЗ не є доречним; профілактика таких захворювань у дорослих, як: рецидив криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку; рецидив кандидозу ротоглотки або стравоходу у пацієнтів з ВІЛ з високим ризиком його розвитку; зниження частоти рецидивів вагінального кандидозу (4 або більше випадки на рік); профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією (наприклад, пацієнтів зі злоякісними захворюваннями крові, які отримують хіміотерапію чи пацієнтів при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин); застосовують дітям для лікування кандидозів слизових оболонок (кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу), інвазивних кандидозів, криптококового менінгіту та для профілактики кандидозних інфекцій у пацієнтів зі зниженим імунітетом, як підтримуючу терапію для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку.

криптококовий менінгіт: рекомендована навантажувальна доза 400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 200-400 мг/добу, при загрозі життю добова доза може досягати 800 мг; тривалість лікування залежить від клінічної картини, у випадку криптококового менінгіту не менш 6-8 тижнів; підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку: рекомендована доза 200 мг/добу протягом необмеженого часу; кокцидiоїдоз:рекомендована доза - 200-400 мг/добу; тривалість лікування 11-24 міс. чи довше залежно від стану пацієнта; для лікування деяких форм інфекції, особливо менінгіту, може бути доцільна доза 800 мг/добу; інвазивні кандидози: навантажувальна доза становить 800 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 400 мг/добу, рекомендована тривалість лікування кандидемії - 2 тижні після перших негативних результатів культури крові та зникнення ознак і симптомів кандидемії; кандидоз ротоглотки: навантажувальна доза 200-400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу, тривалість лікування становить 7-21 день (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом; кандидоз стравоходу: навантажувальна доза становить 200-400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу,тривалість лікування становить 14-30 днів (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом; кандидурія: рекомендована доза становить 200-400 мг/добу 7-21 день, для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом тривалість лікування можна збільшити; хр. атрофічний кандидоз: рекомендована доза 50 мг/добу 14 днів; хр. кандидоз шкіри та слизових оболонок: рекомендована доза 50 -100 мг/добу, тривалість лікування становить до 28 днів, але може бути збільшена залежно від тяжкості та виду інфекції або зниження імунітету; попередження рецидиву кандидозу слизових оболонок у пацієнтів з ВІЛ, які мають високий ризик його розвитку: кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу: рекомендована доза 100-200 мг/добу або 200 мг 3 р/тиждень,тривалість лікування необмежена; профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією, рекомендована доза 200-400 мг; генітальні кандидози:150 мг 1 р / 3 дні, всього слід застосувати 3 дози (1 день, 4 день та 7 день), після цього застосовувати підтримуючу дозу 150 мг 1 р/тиждень протягом 6 міс; дерматомікози: 150 мг 1 р/тиждень, або 50 мг 1 р/добу 2-4 тижні, лікування мікозу стоп може тривати до 6 тижнів; дерматофітний оніхомікоз: 150 мг 1 р/тиждень, лікування продовжувати доти, доки інфікований ніготь не буде змінено здоровим, зазвичай необхідно 3-6 міс та 6-12 міс на руках та великих пальцях ніг відповідно. Діти віком від 28 днів до 11 років: кандидози слизових оболонок: початкова доза - 6 мг/кг/добу, підтримуюча доза -3 мг/кг/добу; інвазивні кандидози, криптококовий менінгіт: 6-12 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання; підтримувальна терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку- 6 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання; профілактика кандидозів у пацієнтів з імунодефіцитом: 3-12 мг/кг/добу залежно від вираженості та тривалості індукованої нейтропенії; доношені новонароджені віком від 0 до 14 днів: дози, аналогічні для дітей віком від 28 днів до 11 років. Не слід перевищувати МДД - 12 мг/кг кожні 72 години; доношені новонароджені віком від 15 до 27 днів: дози, аналогічні для дітей віком від 28 днів до 11 років. Не слід перевищувати МДД - 12 мг/кг кожні 48 годин.

гіперчутливість до флуконазолу, інших азольних сполук або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; одночасне застосування флуконазолу та терфенадину пацієнтам, які застосовують флуконазол багаторазово у дозах 400 мг/добу та вище (згідно з результатами дослідження взаємодії багаторазового застосування); одночасне застосування флуконазолу та інших ЛЗ, що подовжують інтервал QT та метаболізуються за допомогою ферменту CYP3А4 (наприклад цизаприду, астемізолу, пімозиду, хінідину та еритроміцину).

анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анафілаксія, зниження апетиту, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіпокаліємія, безсоння, сонливість, головний біль, судоми, запаморочення, парестезії, порушення смаку, тремор, вертиго, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует», подовження інтервалу QT, біль у черевній порожнині, діарея, нудота, блювання, запор, диспепсія, метеоризм, сухість у роті, підвищення рівня АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, холестаз, жовтяниця, підвищення рівня білірубіну, ПН, гепатоцелюлярний некроз, гепатити, гепатоцелюлярне ураження, висипання, свербіж, медикаментозний дерматит, кропив’янка, підвищене потовиділення, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзантематозний пустульоз, ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, алопеція, міалгія, підвищена втомлюваність, нездужання, астенія, гарячка.