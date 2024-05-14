криптококовий менінгіт: рекомендована навантажувальна доза 400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 200-400 мг/добу, при загрозі життю добова доза може досягати 800 мг; тривалість лікування залежить від клінічної картини, у випадку криптококового менінгіту не менш 6-8 тижнів; підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку: рекомендована доза 200 мг/добу протягом необмеженого часу; кокцидiоїдоз:рекомендована доза - 200-400 мг/добу; тривалість лікування 11-24 міс. чи довше залежно від стану пацієнта; для лікування деяких форм інфекції, особливо менінгіту, може бути доцільна доза 800 мг/добу; інвазивні кандидози: навантажувальна доза становить 800 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 400 мг/добу, рекомендована тривалість лікування кандидемії - 2 тижні після перших негативних результатів культури крові та зникнення ознак і симптомів кандидемії; кандидоз ротоглотки: навантажувальна доза 200-400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу, тривалість лікування становить 7-21 день (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом; кандидоз стравоходу: навантажувальна доза становить 200-400 мг у 1-й день, підтримуюча доза - 100-200 мг/добу,тривалість лікування становить 14-30 днів (до досягнення ремісії), але може бути збільшена для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом; кандидурія: рекомендована доза становить 200-400 мг/добу 7-21 день, для пацієнтів із тяжким імунодефіцитом тривалість лікування можна збільшити; хр. атрофічний кандидоз: рекомендована доза 50 мг/добу 14 днів; хр. кандидоз шкіри та слизових оболонок: рекомендована доза 50 -100 мг/добу, тривалість лікування становить до 28 днів, але може бути збільшена залежно від тяжкості та виду інфекції або зниження імунітету; попередження рецидиву кандидозу слизових оболонок у пацієнтів з ВІЛ, які мають високий ризик його розвитку: кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу: рекомендована доза 100-200 мг/добу або 200 мг 3 р/тиждень,тривалість лікування необмежена; профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією, рекомендована доза 200-400 мг; генітальні кандидози:150 мг 1 р / 3 дні, всього слід застосувати 3 дози (1 день, 4 день та 7 день), після цього застосовувати підтримуючу дозу 150 мг 1 р/тиждень протягом 6 міс; дерматомікози: 150 мг 1 р/тиждень, або 50 мг 1 р/добу 2-4 тижні, лікування мікозу стоп може тривати до 6 тижнів; дерматофітний оніхомікоз: 150 мг 1 р/тиждень, лікування продовжувати доти, доки інфікований ніготь не буде змінено здоровим, зазвичай необхідно 3-6 міс та 6-12 міс на руках та великих пальцях ніг відповідно. Діти віком від 28 днів до 11 років: кандидози слизових оболонок: початкова доза - 6 мг/кг/добу, підтримуюча доза -3 мг/кг/добу; інвазивні кандидози, криптококовий менінгіт: 6-12 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання; підтримувальна терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку- 6 мг/кг/добу залежно від ступеня тяжкості захворювання; профілактика кандидозів у пацієнтів з імунодефіцитом: 3-12 мг/кг/добу залежно від вираженості та тривалості індукованої нейтропенії; доношені новонароджені віком від 0 до 14 днів: дози, аналогічні для дітей віком від 28 днів до 11 років. Не слід перевищувати МДД - 12 мг/кг кожні 72 години; доношені новонароджені віком від 15 до 27 днів: дози, аналогічні для дітей віком від 28 днів до 11 років. Не слід перевищувати МДД - 12 мг/кг кожні 48 годин.