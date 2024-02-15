табл. 5 мг та 30 мг: лікування г. нападів шизофренії та підтримуюча терапія у пацієнтів з шизофренією; лікування г. маніакальних епізодів біполярного розладу I типу і для підтримуючої терапії в пацієнтів з біполярним розладом I типу, які перед цим перенесли маніакальний або змішаний епізод; табл. по 10 мг та 15 мг: лікування шизофренії; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу; профілактика нових маніакальних епізодів у пацієнтів, які вже перенесли ці епізоди та які піддавалися лікуванню арипіпразолом; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу, що тривають 12 тижнів.