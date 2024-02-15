АРИПІПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM) Діюча речовина
терапевтична дія при шизофренії зумовлена сполученням часткової агоністичної активності відносно D2-дофамінових і 5HT1a-серотонінових рецепторів і антагоністичною активністю відносно 5HT2- рецепторів; має високу аффінність до D2- і D3-дофамінових рецепторів, 5HT1a- і 5HT2a- серотонінових рецепторів та помірну аффінність до D4-дофамінових, 5HT2c- і 5HT7-серотонинових рецепторів, a1- адренорецепторів та H1-гістамінових рецепторів; характеризується помірною аффінністю до ділянок зворотнього захоплення серотоніну та відсутністю аффінності до мускаринових рецепторів; виявляє антагонізм відносно дофамінергічної гіперактивності та агонізм відносно дофамінергіченої гіпоактивності.
табл. 5 мг та 30 мг: лікування г. нападів шизофренії та підтримуюча терапія у пацієнтів з шизофренією; лікування г. маніакальних епізодів біполярного розладу I типу і для підтримуючої терапії в пацієнтів з біполярним розладом I типу, які перед цим перенесли маніакальний або змішаний епізод; табл. по 10 мг та 15 мг: лікування шизофренії; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу; профілактика нових маніакальних епізодів у пацієнтів, які вже перенесли ці епізоди та які піддавалися лікуванню арипіпразолом; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу, що тривають 12 тижнів.
внутрішньо p/os; шизофренія: початкова доза - 10-15 мг 1 р/день; підтримуюча доза - 15 мг/добу; ефективна доза - 10-30 мг/добу; МДД - 30 мг; маніакальні епізоди при біполярному розладі І типу: початкова доза - 15 мг/добу, МДД - 30 мг; профілактика повторних маніакальних епізодів при біполярному розладі І типу: у пацієнтів, які отримували арипіпразол як монотерапію або при комбінованій терапії, лікування продовжувати у тих самих дозах.
підвищена чутливість до арипіпразолу або до будь-якого іншого компонента, що входить до складу ЛЗ; фенілкетонурія.
занепокоєння, безсоння, збудження, депресія, гіперсексуальність, екстрапірамідні розлади (паркінсонізм, акатизія, дистонія, дискінезія), маніакальні епізоди біполярного розладу; тремор, запаморочення, сонливість, загальмованість, головний біль; затуманення зору, диплопія; тахікардія, ортостатична гіпотензія, диспепсія, блювання, нудота, запор, гіперсекреція слинних залоз; підвищена втомлюваність; у дітей - сонливість/седація, екстрапірамідні розлади, сухість у роті, підвищення апетиту, збільшення маси тіла, ортостатична гіпотензія, акатизія, слабкість, біль у верхній частині живота, підвищення ЧСС, посіпування м’язів, дискінезія; у післяреєстраційному періоді повідомлялося про такі побічні реакції (частоту визначити неможливо) - лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; АР (у т.ч. анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, набряклість/набряк язика, набряк обличчя, свербіж, кропив’янку; гіперглікемія, ЦД, діабетичний кетоацидоз чи гіперосмолярна кома; збільшення чи зниження маси тіла, анорексія, гіпонатріємія; ажитація, нервозність, патологічна ігроманія, суїцидальні спроби чи ідеї, завершений суїцид; розлади мовлення, злоякісний нейролептичний с-м, великий судомний напад, серотоніновий с-м; подовження інтервалу QT, шлуночкова аритмія, раптовий неочікуваний летальний наслідок, зупинка серця, аритмія типу torsades de pointes, брадикардія, синкопе, АГ, тромбоемболія венозних судин (емболія легеневої артерії та глибоких вен); орофарингеальний спазм, ларингоспазм, аспіраційна пневмонія; панкреатит, дисфагія; дискомфорт у животі, шлунку; діарея; печінкова недостатність, жовтяниця, гепатит, підвищення рівня АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ; висипання, фоточутливість, алопеція, гіпергідроз; рабдоміоліз, міалгія, ригідність; нетримання чи затримка сечі; с-м відміни у новонароджених; пріапізм; порушення терморегуляції (гіпотермія, пірексія), біль у грудях, периферичний набряк; підвищення рівня КФК, підвищення чи коливання рівня глюкози в крові, підвищення рівня глюкозильованого Нb.