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Активні речовини — “А”АРИПІПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM)

АРИПІПРАЗОЛ (ARIPIPRAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 23 препарати
Арілентал таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 517 аптеках
від 407,16 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 414 аптеках
від 314,67 грн
Ціни в аптеках
Арілентал таблетки, 15 мг, блістер, № 28; Фармліга
Арілентал Таблетки, 15 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 336 аптеках
від 493,13 грн
Ціни в аптеках
Фрейм® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Фрейм® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 254 аптеках
від 261,70 грн
Ціни в аптеках
Абізол таблетки, 5 мг, блістер, № 28; Нобель
Абізол Таблетки, 5 мг, блістер, № 28 Нобель
В 192 аптеках
від 196,94 грн
Ціни в аптеках
Фрейм® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Фармак
Фрейм® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Фармак
В 155 аптеках
від 308,78 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Асіно
В 154 аптеках
від 652,91 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Асіно
В 115 аптеках
від 327,51 грн
Ціни в аптеках
Зікалор таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 99 аптеках
від 314,01 грн
Ціни в аптеках
Абізол таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Нобель
Абізол Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Нобель
В 98 аптеках
від 350,99 грн
Ціни в аптеках
Мінтегра таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Мінтегра Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 78 аптеках
від 250,10 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Асіно
В 47 аптеках
від 113,14 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Асіно
В 45 аптеках
від 813,55 грн
Ціни в аптеках
Зікалор таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 35 аптеках
від 366,10 грн
Ціни в аптеках
Мінтегра таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 30 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Мінтегра Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 30 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 30 аптеках
від 574,55 грн
Ціни в аптеках
Арипразол® таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Асіно
Арипразол® Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Асіно
В 28 аптеках
від 117,61 грн
Ціни в аптеках
Мінтегра таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Мінтегра Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 19 аптеках
від 426,15 грн
Ціни в аптеках
Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28; NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
Абізол Ізітаб Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 28 NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
В 18 аптеках
від 360,43 грн
Ціни в аптеках
Арип Мт таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Торрент
Арип Мт Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Торрент
В 12 аптеках
від 321,50 грн
Ціни в аптеках
Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 28; NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
Абізол Ізітаб Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 28 NOBEL ILAC Sanayii ve Ticaret A.S.
В 9 аптеках
від 472,41 грн
Ціни в аптеках
Зилаксера® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Зилаксера® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 18 аптеках інших міст
від 196,93 грн
Ціни в інших містах
Зилаксера® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Зилаксера® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 КРКА
Немає в наявності
Зилаксера® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; КРКА
Зилаксера® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 КРКА
Немає в наявності
Mm = 448,391 Да.

терапевтична дія при шизофренії зумовлена сполученням часткової агоністичної активності відносно D2-дофамінових і 5HT1a-серотонінових рецепторів і антагоністичною активністю відносно 5HT2- рецепторів; має високу аффінність до D2- і D3-дофамінових рецепторів, 5HT1a- і 5HT2a- серотонінових рецепторів та помірну аффінність до D4-дофамінових, 5HT2c- і 5HT7-серотонинових рецепторів, a1- адренорецепторів та H1-гістамінових рецепторів; характеризується помірною аффінністю до ділянок зворотнього захоплення серотоніну та відсутністю аффінності до мускаринових рецепторів; виявляє антагонізм відносно дофамінергічної гіперактивності та агонізм відносно дофамінергіченої гіпоактивності.

табл. 5 мг та 30 мг: лікування г. нападів шизофренії та підтримуюча терапія у пацієнтів з шизофренією; лікування г. маніакальних епізодів біполярного розладу I типу і для підтримуючої терапії в пацієнтів з біполярним розладом I типу, які перед цим перенесли маніакальний або змішаний епізод; табл. по 10 мг та 15 мг: лікування шизофренії; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу; профілактика нових маніакальних епізодів у пацієнтів, які вже перенесли ці епізоди та які піддавалися лікуванню арипіпразолом; лікування помірних та тяжких маніакальних епізодів біполярного розладу І типу, що тривають 12 тижнів.

внутрішньо p/os; шизофренія: початкова доза - 10-15 мг 1 р/день; підтримуюча доза - 15 мг/добу; ефективна доза - 10-30 мг/добу; МДД - 30 мг; маніакальні епізоди при біполярному розладі І типу: початкова доза - 15 мг/добу, МДД - 30 мг; профілактика повторних маніакальних епізодів при біполярному розладі І типу: у пацієнтів, які отримували арипіпразол як монотерапію або при комбінованій терапії, лікування продовжувати у тих самих дозах.

підвищена чутливість до арипіпразолу або до будь-якого іншого компонента, що входить до складу ЛЗ; фенілкетонурія.

занепокоєння, безсоння, збудження, депресія, гіперсексуальність, екстрапірамідні розлади (паркінсонізм, акатизія, дистонія, дискінезія), маніакальні епізоди біполярного розладу; тремор, запаморочення, сонливість, загальмованість, головний біль; затуманення зору, диплопія; тахікардія, ортостатична гіпотензія, диспепсія, блювання, нудота, запор, гіперсекреція слинних залоз; підвищена втомлюваність; у дітей - сонливість/седація, екстрапірамідні розлади, сухість у роті, підвищення апетиту, збільшення маси тіла, ортостатична гіпотензія, акатизія, слабкість, біль у верхній частині живота, підвищення ЧСС, посіпування м’язів, дискінезія; у післяреєстраційному періоді повідомлялося про такі побічні реакції (частоту визначити неможливо) - лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; АР (у т.ч. анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, набряклість/набряк язика, набряк обличчя, свербіж, кропив’янку; гіперглікемія, ЦД, діабетичний кетоацидоз чи гіперосмолярна кома; збільшення чи зниження маси тіла, анорексія, гіпонатріємія; ажитація, нервозність, патологічна ігроманія, суїцидальні спроби чи ідеї, завершений суїцид; розлади мовлення, злоякісний нейролептичний с-м, великий судомний напад, серотоніновий с-м; подовження інтервалу QT, шлуночкова аритмія, раптовий неочікуваний летальний наслідок, зупинка серця, аритмія типу torsades de pointes, брадикардія, синкопе, АГ, тромбоемболія венозних судин (емболія легеневої артерії та глибоких вен); орофарингеальний спазм, ларингоспазм, аспіраційна пневмонія; панкреатит, дисфагія; дискомфорт у животі, шлунку; діарея; печінкова недостатність, жовтяниця, гепатит, підвищення рівня АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ; висипання, фоточутливість, алопеція, гіпергідроз; рабдоміоліз, міалгія, ригідність; нетримання чи затримка сечі; с-м відміни у новонароджених; пріапізм; порушення терморегуляції (гіпотермія, пірексія), біль у грудях, периферичний набряк; підвищення рівня КФК, підвищення чи коливання рівня глюкози в крові, підвищення рівня глюкозильованого Нb.