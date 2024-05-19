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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Київ (552573) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
557,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
557,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
590,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
487,29
Економія: -14,88 грн
472,41 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
618,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: блістер (3)
555,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
569,57
Економія: -34,86 грн
534,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (2)
528,33
Економія: -34,32 грн
494,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
528,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (1)
618,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (14)
581,60
Економія: -34,88 грн
546,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн