Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Київ (552573) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
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Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00