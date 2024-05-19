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Абізол таблетки 10 мг блістер, №28 - Київ (378511) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
486,99
Економія: -104,11 грн
382,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
418,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
418,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
405,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
487,10
Економія: -104,59 грн
382,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
458,52
Економія: -69,13 грн
389,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
401,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
425,20
Економія: -29,14 грн
396,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
405,10 грн