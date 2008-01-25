Тахикардия: симптом заболевания или вариант нормы?

Что такое тахикардия?

Тахикардия — это медицинский термин, обозначающий частоту сердечных сокращений >100 уд./мин.

Учащенное сердцебиение не всегда является патологией или признаком заболевания. Например, частота сердечных сокращений обычно повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс.

Какие бывают причины тахикардии?

Синусовая тахикардия представляет собой обычное повышение частоты сердечных сокращений, часто вызванное физической нагрузкой или стрессом. При этом сохраняется нормальный ритм сердца и его источником является синусовый узел.

Другие факторы, которые могут привести к тахикардии:

повышенная температура тела;

чрезмерное употребление алкоголя;

чрезмерное употребление кофеина;

повышенное или пониженное артериальное давление;

электролитные нарушения;

применение некоторых препаратов;

гипертиреоз;

анемия;

курение или употребление никотина другим способом;

употребление незаконных стимуляторов, таких как кокаин или метамфетамин;

острое сердечно-сосудистое заболевание.

Тахикардия может не вызывать каких-либо симптомов или осложнений.

В то же время учащенное сердцебиение может быть и симптомом различных нарушений ритма сердца — тахиаритмий.

Другие виды тахикардии/тахиаритмий группируются в зависимости от причины и отдела проводящей системы сердца, вызывающего учащенное сердцебиение.

Так, тахикардия может быть симптомом:

мерцательной аритмии — фибрилляции предсердий;

трепетания предсердий;

желудочковой тахикардии;

суправентрикулярной тахикардии;

фибрилляции и трепетания желудочков.

Факторы риска развития сердечных тахиаритмий:

пожилой и старческий возраст;

наличие в семейном анамнезе нарушений сердечного ритма;

повышенное артериальное давление.

У некоторых лиц с тахикардией симптомы отсутствуют. Учащенное сердцебиение может быть выявлено при физическом осмотре или электрокардиографии, проводимых по другой причине.

Повышенное сердцебиение может быть постоянным либо могут наблюдаться приступы тахикардии.

Признаки тахикардии включают:

ощущение учащенного сердцебиения;

ощущение усиленного сердцебиения;

учащенный пульс;

боль в груди;

обморок, предобморочное состояние;

ускоренный пульс;

головокружение;

снижение артериального давления;

одышку;

общую слабость.

Что делать при тахикардии?

Если вы ощущаете ускоренное сердцебиение, запишитесь на медицинский осмотр для исключения серьезных причин развития тахикардии.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются:

боль или дискомфорт в груди;

одышка;

общая слабость;

головокружение или тошнота;

обморок или предобморочное состояние.

Чем опасна тахикардия?

Синусовая тахикардия обычно не приводит к развитию осложнений.

Потенциальные осложнения тахиаритмий, проявляющихся учащенным сердцебиением, могут включать:

тромбоэмболические осложнения (сердечный приступ или инсульт).

Обмороки или потерю сознания.

Сердечную недостаточность.

Внезапную сердечную смерть (обычно при желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков).

Профилактика тахикардии

Лучший способ профилактики тахикардии — сохранить здоровье сердца. Проходите регулярные медицинские осмотры. Если у вас выявлено заболевание сердца, следуйте плану лечения. Принимайте все лекарственные средства согласно рекомендациям врача.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни:

придерживайтесь рациона питания с низким содержанием соли и насыщенных жиров.

Занимайтесь спортом не менее 30 мин в сутки большинство дней недели.

Поддерживайте здоровую массу тела.

Снизьте уровень стресса и управляйте им.

Контролируйте повышенное артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в плазме крови при их повышении.

Поддерживайте здоровый сон. Взрослому человеку рекомендуется спать 7–9 ч/сут.

Лечащий врач может рекомендовать пройти дополнительное обследование, включающее:

электрокардиограмму (ЭКГ);

холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ;

эхокардиографию;

коронарную ангиографию;

исследование функции щитовидной железы;

рентгенограмму органов грудной клетки;

магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца;

компьютерную томографию (КТ) сердца;

электрофизиологическое исследование;

стресс-тесты. Физические упражнения могут провоцировать или увеличивать выраженность некоторых видов тахикардии.

Как лечить тахикардию?

При бессимптомной синусовой тахикардии обычно в лечении нет необходимости.

Терапия тахикардии зависит от ее этиологии.