Тахикардия: симптом заболевания или вариант нормы?
Что такое тахикардия?
Тахикардия — это медицинский термин, обозначающий частоту сердечных сокращений >100 уд./мин.
Учащенное сердцебиение не всегда является патологией или признаком заболевания. Например, частота сердечных сокращений обычно повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс.
Какие бывают причины тахикардии?
Синусовая тахикардия представляет собой обычное повышение частоты сердечных сокращений, часто вызванное физической нагрузкой или стрессом. При этом сохраняется нормальный ритм сердца и его источником является синусовый узел.
Другие факторы, которые могут привести к тахикардии:
- повышенная температура тела;
- чрезмерное употребление алкоголя;
- чрезмерное употребление кофеина;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- электролитные нарушения;
- применение некоторых препаратов;
- гипертиреоз;
- анемия;
- курение или употребление никотина другим способом;
- употребление незаконных стимуляторов, таких как кокаин или метамфетамин;
- острое сердечно-сосудистое заболевание.
Тахикардия может не вызывать каких-либо симптомов или осложнений.
В то же время учащенное сердцебиение может быть и симптомом различных нарушений ритма сердца — тахиаритмий.
Другие виды тахикардии/тахиаритмий группируются в зависимости от причины и отдела проводящей системы сердца, вызывающего учащенное сердцебиение.
Так, тахикардия может быть симптомом:
- мерцательной аритмии — фибрилляции предсердий;
- трепетания предсердий;
- желудочковой тахикардии;
- суправентрикулярной тахикардии;
- фибрилляции и трепетания желудочков.
Факторы риска развития сердечных тахиаритмий:
- пожилой и старческий возраст;
- наличие в семейном анамнезе нарушений сердечного ритма;
- повышенное артериальное давление.
У некоторых лиц с тахикардией симптомы отсутствуют. Учащенное сердцебиение может быть выявлено при физическом осмотре или электрокардиографии, проводимых по другой причине.
Повышенное сердцебиение может быть постоянным либо могут наблюдаться приступы тахикардии.
Признаки тахикардии включают:
- ощущение учащенного сердцебиения;
- ощущение усиленного сердцебиения;
- учащенный пульс;
- боль в груди;
- обморок, предобморочное состояние;
- ускоренный пульс;
- головокружение;
- снижение артериального давления;
- одышку;
- общую слабость.
Что делать при тахикардии?
Если вы ощущаете ускоренное сердцебиение, запишитесь на медицинский осмотр для исключения серьезных причин развития тахикардии.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются:
- боль или дискомфорт в груди;
- одышка;
- общая слабость;
- головокружение или тошнота;
- обморок или предобморочное состояние.
Чем опасна тахикардия?
Синусовая тахикардия обычно не приводит к развитию осложнений.
Потенциальные осложнения тахиаритмий, проявляющихся учащенным сердцебиением, могут включать:
- тромбоэмболические осложнения (сердечный приступ или инсульт).
- Обмороки или потерю сознания.
- Сердечную недостаточность.
- Внезапную сердечную смерть (обычно при желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков).
Профилактика тахикардии
Лучший способ профилактики тахикардии — сохранить здоровье сердца. Проходите регулярные медицинские осмотры. Если у вас выявлено заболевание сердца, следуйте плану лечения. Принимайте все лекарственные средства согласно рекомендациям врача.
Также рекомендуется вести здоровый образ жизни:
- придерживайтесь рациона питания с низким содержанием соли и насыщенных жиров.
- Занимайтесь спортом не менее 30 мин в сутки большинство дней недели.
- Поддерживайте здоровую массу тела.
- Снизьте уровень стресса и управляйте им.
- Контролируйте повышенное артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в плазме крови при их повышении.
- Поддерживайте здоровый сон. Взрослому человеку рекомендуется спать 7–9 ч/сут.
Лечащий врач может рекомендовать пройти дополнительное обследование, включающее:
- электрокардиограмму (ЭКГ);
- холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ;
- эхокардиографию;
- коронарную ангиографию;
- исследование функции щитовидной железы;
- рентгенограмму органов грудной клетки;
- магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца;
- компьютерную томографию (КТ) сердца;
- электрофизиологическое исследование;
- стресс-тесты. Физические упражнения могут провоцировать или увеличивать выраженность некоторых видов тахикардии.
Как лечить тахикардию?
При бессимптомной синусовой тахикардии обычно в лечении нет необходимости.
Терапия тахикардии зависит от ее этиологии.
- Вагусные маневры. Простые, но конкретные действия, такие как кашель, натуживание, как при дефекации, или прикладывание пакета со льдом к лицу могут способствовать купированию приступа тахикардии.
- Лекарственные средства: блокаторы бета-адренорецепторов (бисопролол, метопролол, атенолол, небиволол, карведилол, пропранолол), ивабрадин, дигоксин можно применять для снижения частоты сердечных сокращений. Антиаритмические препараты (амиодарон, соталол, этацизин, флекаинид) принимают для лечения тахиаритмий.
- Электрическая или медикаментозная кардиоверсия.
- Катетерная абляция.
- Имплантация кардиовертера-дефибриллятора, кардиостимулятора.
- Терапия основного заболевания (например гипертиреоза).
- Отмена лекарственных средств, вызывающих тахикардию.
- Применение препаратов, оказывающих седативное, противотревожное действие.
- Фитотерапия (экстракт валерианы, настойка плодов боярышника, трава крапивы собачьей и др.).
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