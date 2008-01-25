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Тахикардия: симптом заболевания или вариант нормы?

Опубликовано  16.04.2024

Что такое тахикардия?

Тахикардия — это медицинский термин, обозначающий частоту сердечных сокращений >100 уд./мин.

Учащенное сердцебиение не всегда является патологией или признаком заболевания. Например, частота сердечных сокращений обычно повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс.

Какие бывают причины тахикардии?

Синусовая тахикардия представляет собой обычное повышение частоты сердечных сокращений, часто вызванное физической нагрузкой или стрессом. При этом сохраняется нормальный ритм сердца и его источником является синусовый узел.

Другие факторы, которые могут привести к тахикардии:

  • повышенная температура тела;
  • чрезмерное употребление алкоголя;
  • чрезмерное употребление кофеина;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • электролитные нарушения;
  • применение некоторых препаратов;
  • гипертиреоз;
  • анемия;
  • курение или употребление никотина другим способом;
  • употребление незаконных стимуляторов, таких как кокаин или метамфетамин;
  • острое сердечно-сосудистое заболевание.

Тахикардия может не вызывать каких-либо симптомов или осложнений.

В то же время учащенное сердцебиение может быть и симптомом различных нарушений ритма сердца — тахиаритмий.

Другие виды тахикардии/тахиаритмий группируются в зависимости от причины и отдела проводящей системы сердца, вызывающего учащенное сердцебиение.

Так, тахикардия может быть симптомом:

  • мерцательной аритмии — фибрилляции предсердий;
  • трепетания предсердий;
  • желудочковой тахикардии;
  • суправентрикулярной тахикардии;
  • фибрилляции и трепетания желудочков.

Факторы риска развития сердечных тахиаритмий:

  • пожилой и старческий возраст;
  • наличие в семейном анамнезе нарушений сердечного ритма;
  • повышенное артериальное давление.

У некоторых лиц с тахикардией симптомы отсутствуют. Учащенное сердцебиение может быть выявлено при физическом осмотре или электрокардиографии, проводимых по другой причине.

Повышенное сердцебиение может быть постоянным либо могут наблюдаться приступы тахикардии.

Признаки тахикардии включают:

  • ощущение учащенного сердцебиения;
  • ощущение усиленного сердцебиения;
  • учащенный пульс;
  • боль в груди;
  • обморок, предобморочное состояние;
  • ускоренный пульс;
  • головокружение;
  • снижение артериального давления;
  • одышку;
  • общую слабость.

Что делать при тахикардии?

Если вы ощущаете ускоренное сердцебиение, запишитесь на медицинский осмотр для исключения серьезных причин развития тахикардии.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются:

  • боль или дискомфорт в груди;
  • одышка;
  • общая слабость;
  • головокружение или тошнота;
  • обморок или предобморочное состояние.

Чем опасна тахикардия?

Синусовая тахикардия обычно не приводит к развитию осложнений.

Потенциальные осложнения тахиаритмий, проявляющихся учащенным сердцебиением, могут включать:

  • тромбоэмболические осложнения (сердечный приступ или инсульт).
  • Обмороки или потерю сознания.
  • Сердечную недостаточность.
  • Внезапную сердечную смерть (обычно при желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков).

Профилактика тахикардии

Лучший способ профилактики тахикардии — сохранить здоровье сердца. Проходите регулярные медицинские осмотры. Если у вас выявлено заболевание сердца, следуйте плану лечения. Принимайте все лекарственные средства согласно рекомендациям врача.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни:

  • придерживайтесь рациона питания с низким содержанием соли и насыщенных жиров.
  • Занимайтесь спортом не менее 30 мин в сутки большинство дней недели.
  • Поддерживайте здоровую массу тела.
  • Снизьте уровень стресса и управляйте им.
  • Контролируйте повышенное артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в плазме крови при их повышении.
  • Поддерживайте здоровый сон. Взрослому человеку рекомендуется спать 7–9 ч/сут.

Лечащий врач может рекомендовать пройти дополнительное обследование, включающее:

  • электрокардиограмму (ЭКГ);
  • холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ;
  • эхокардиографию;
  • коронарную ангиографию;
  • исследование функции щитовидной железы;
  • рентгенограмму органов грудной клетки;
  • магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца;
  • компьютерную томографию (КТ) сердца;
  • электрофизиологическое исследование;
  • стресс-тесты. Физические упражнения могут провоцировать или увеличивать выраженность некоторых видов тахикардии.

Как лечить тахикардию?

При бессимптомной синусовой тахикардии обычно в лечении нет необходимости.

Терапия тахикардии зависит от ее этиологии.

  • Вагусные маневры. Простые, но конкретные действия, такие как кашель, натуживание, как при дефекации, или прикладывание пакета со льдом к лицу могут способствовать купированию приступа тахикардии.
  • Лекарственные средства: блокаторы бета-адренорецепторов (бисопролол, метопролол, атенолол, небиволол, карведилол, пропранолол), ивабрадин, дигоксин можно применять для снижения частоты сердечных сокращений. Антиаритмические препараты (амиодарон, соталол, этацизин, флекаинид) принимают для лечения тахиаритмий.
  • Электрическая или медикаментозная кардиоверсия.
  • Катетерная абляция.
  • Имплантация кардиовертера-дефибриллятора, кардиостимулятора.
  • Терапия основного заболевания (например гипертиреоза).
  • Отмена лекарственных средств, вызывающих тахикардию.
  • Применение препаратов, оказывающих седативное, противотревожное действие.
  • Фитотерапия (экстракт валерианы, настойка плодов боярышника, трава крапивы собачьей и др.).
Опубликовано  16.04.2024

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