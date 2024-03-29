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Активные вещества — “Б”БИСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM)

БИСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 48 препаратов
Конкор КОР таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Acino
Конкор КОР Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Acino
В 1195 аптеках
от 176,95 грн
Цены в аптеках
Конкор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 50; Acino
Конкор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 50 Acino
В 1172 аптеках
от 286,87 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-КВ таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Бисопролол-КВ Таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1152 аптеках
от 21,88 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 1151 аптеке
от 54,32 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-КВ таблетки, 5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Бисопролол-КВ Таблетки, 5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1150 аптеках
от 15,31 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 1149 аптеках
от 98,74 грн
Цены в аптеках
Конкор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 50; Acino
Конкор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 50 Acino
В 1090 аптеках
от 348,04 грн
Цены в аптеках
Бисопролол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 90; Sandoz
Бисопролол Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 90 Sandoz
В 1031 аптеке
от 67,54 грн
Цены в аптеках
Конкор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30; Acino
Конкор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30 Acino
В 1024 аптеках
от 195,82 грн
Цены в аптеках
Бисопролол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Бисопролол Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
от 25,95 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Фармак
Бисопрол Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 954 аптеках
от 21,55 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 914 аптеках
от 39,40 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 901 аптеке
от 54,49 грн
Цены в аптеках
Бисопролол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Sandoz
Бисопролол Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 866 аптеках
от 24,30 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 2,5 мг, блистер, № 20; Фармак
Бисопрол Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 20 Фармак
В 854 аптеках
от 31,50 грн
Цены в аптеках
Бисопролол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 90; Sandoz
Бисопролол Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 90 Sandoz
В 853 аптеках
от 64,42 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 2,5 мг, блистер, № 50; Фармак
Бисопрол Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 50 Фармак
В 789 аптеках
от 70,50 грн
Цены в аптеках
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 60; Санофи-Авентис Украина
Коронал® 5 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 60 Санофи-Авентис Украина
В 760 аптеках
от 67,62 грн
Цены в аптеках
Бипролол таблетки, 5 мг, блистер, пачка, пачка, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол Таблетки, 5 мг, блистер, пачка, пачка, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 735 аптеках
от 9,96 грн
Цены в аптеках
Бипролол таблетки, 10 мг, блистер, пачка, пачка, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол Таблетки, 10 мг, блистер, пачка, пачка, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 693 аптеках
от 15,81 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Бисопрол Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 671 аптеке
от 15,40 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Фармак
Бисопрол Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Фармак
В 652 аптеках
от 34,03 грн
Цены в аптеках
Бисопрол таблетки, 10 мг, блистер, № 50; Фармак
Бисопрол Таблетки, 10 мг, блистер, № 50 Фармак
В 645 аптеках
от 30,62 грн
Цены в аптеках
Конкор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; Acino
Конкор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 Acino
В 626 аптеках
от 233,23 грн
Цены в аптеках
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Санофи-Авентис Украина
Коронал® 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Санофи-Авентис Украина
В 532 аптеках
от 90,80 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 487 аптеках
от 7,99 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 321 аптеке
от 20,75 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 304 аптеках
от 16,50 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 255 аптеках
от 11,43 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 132 аптеках
от 195,00 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 130 аптеках
от 22,68 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Бисопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 115 аптеках
от 124,50 грн
Цены в аптеках
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Коронал® 5 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 83 аптеках
от 35,22 грн
Цены в аптеках
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Коронал® 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 80 аптеках
от 59,70 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 55 аптеках
от 40,34 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 48 аптеках
от 10,60 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Бисопролол-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 43 аптеках
от 20,55 грн
Цены в аптеках
Бисопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Бисопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 1 аптеке
от 29,93 грн
Цены в аптеках
Дорез® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер в коробке, № 30; Alkaloid
Дорез® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер в коробке, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Дорез® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер в коробке, № 30; Alkaloid
Дорез® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер в коробке, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Дорез® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер в коробке, № 30; Alkaloid
Дорез® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер в коробке, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Бикард® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Propharma International
Бикард® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Бикард® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Propharma International
Бикард® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Propharma International
Нет в наличии
Бисопрол таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; Фармак
Бисопрол Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 Фармак
Нет в наличии
Бисопролол КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Бисопролол КРКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Бисопролол Ауробиндо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 28; Aurobindo Pharma
Бисопролол Ауробиндо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 28 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Бисопролол Ауробиндо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; Aurobindo Pharma
Бисопролол Ауробиндо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Бисопролол Ауробиндо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Aurobindo Pharma
Бисопролол Ауробиндо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
БИСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM)
CAS №: 66722-44-9 C18H31NO4
USPDDN: (+-)-1-((α-(2-изопропоксиэтокси)-p-толил)окси)-3-(изопропиламино)-2-пропанол.
MESH: 1-(4-((2-(1-метилэтокси)этокси)метил)фенокси)-3-((1-метилэтил)амино)-2-пропанол.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

селективный блокатор β-адренорецепторов, не обладающий выраженной мембраностабилизирующей активностью и ВСА. Блокирует действие катехоламинов на β1-адренорецепторы сердца. Практически не оказывает влияния на β2-адренорецепторы бронхов и периферических сосудов. Оказывает гипотензивное и антиангинальное действие, снижает ЧСС (в покое и при нагрузке), сердечный выброс. Существенного уменьшения МОК при этом не происходит, давление в правом предсердии и давление заклинивания в легочных капиллярах повышается в незначительной степени. Замедляет AV-проводимость. Гипотензивное действие осуществляется путем снижения сердечного выброса, снижения продукции ренина, а также, по-видимому, за счет центрального действия. В высоких дозах (20 мг и более) кардиоселективность бисопролола снижается (может блокировать и β2-адренорецепторы). Бисопролол практически не влияет на липидный состав плазмы крови и углеводный обмен.
При назначении внутрь хорошо абсорбируется, биодоступность — около 90%. Одновременный прием пищи не влияет на абсорбцию бисопролола. Связывание с белками плазмы крови — около 30%. Cmax активного вещества в плазме крови после приема внутрь достигается через 2–4 ч. Около 50% бисопролола выводится в неизмененном виде, около 50% — в виде метаболитов, практически вся доза выводится с мочой и только 2% — с калом. После однократного приема T½ составляет 9–12 ч. T½ несколько увеличивается у лиц пожилого возраста, а также при нарушенной функции печени.

АГ; застойная сердечная недостаточность; профилактика приступов стенокардии.

дозу устанавливают индивидуально. Средняя доза составляет 5–10 мг 1 раз в сутки, принимают обычно натощак или во время завтрака. При незначительной АГ начальная доза может составлять 2,5 мг/сут. Превышать среднюю суточную дозу можно только в исключительных случаях. При сердечной недостаточности дозу устанавливают индивидуально, постепенно ее повышая. Бисопролол, как правило, принимают в течение длительного времени.
У пациентов с нарушением функции почек (при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин) или с выраженным нарушением функции печени суточная доза не должна превышать 10 мг.

AV-блокада II–III степени, внутрипредсердная блокада, синдром слабости синусного узла.

повышенная утомляемость, головокружение, приливы крови к лицу, головная боль, расстройства сна, депрессия, галлюцинации (данные реакции слабовыраженные, развиваются в начале лечения и, как правило, проходят самостоятельно в течение 1–2 нед после начала лечения); уменьшение слезоотделения (следует учитывать при ношении контактных линз), редко — конъюнктивит; ортостатическая гипотензия, брадикардия, нарушения AV-проводимости, у некоторых пациентов при применении бисопролола в неадекватных дозах — увеличение выраженности симптомов сердечной недостаточности с развитием периферических отеков, у больных с перемежающейся хромотой или синдромом Рейно — увеличение выраженности основных проявлений заболевания (при применении в высоких дозах); редко — одышка, диарея, запор, тошнота, боль в области живота; в отдельных случаях — мышечная слабость, судороги, кожный зуд, усиление потоотделения; у пациентов с псориазом возможно обострение заболевания; снижение толерантности к глюкозе (особенно у пациентов с сахарным диабетом, в том числе протекающим в латентной форме); снижение потенции.

следует соблюдать осторожность при назначении бисопролола больным сахарным диабетом с выраженными колебаниями уровня глюкозы в крови, а также с ацидозом.
Осторожность необходима также при назначении бисопролола больным, имеющим указания в анамнезе на тяжелые аллергические реакции, а также пациентам, получающим десенсибилизирующую терапию. Ослабление адренергической реактивности в период лечения бисопрололом может способствовать более тяжелому течению аллергических реакций.
Вопрос о назначении бисопролола больным псориазом (либо при наличии этого заболевания у родственников) решают только после тщательной оценки соотношения ожидаемого клинического эффекта и возможных кожных реакций.
Применение бисопролола у больных феохромоцитомой возможно только после предварительного назначения блокаторов α-адренорецепторов.
Лечение бисопрололом нельзя прекращать внезапно, особенно у пациентов с ИБС.
При необходимости проведения наркоза необходимо сообщить анестезиологу о том, что пациент принимал бисопролол.
Назначать бисопролол в период беременности можно только в исключительных случаях. Прием бисопролола следует прекратить за 72 ч до ожидаемого срока родов ввиду возможности развития у новорожденного брадикардии, артериальной гипотензии, гипогликемии и угнетения дыхания. Новорожденный должен находиться под тщательным медицинским наблюдением в течение 72 ч.
Не следует назначать бисопролол детям.
Во время лечения необходимо соблюдать особую осторожность, выполняя работу, требующую повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

бисопролол может потенцировать действие других антигипертензивных средств. Если планируется отмена одновременно принимаемых бисопролола и клонидина, прекращать прием последнего следует только через несколько дней после окончания приема бисопролола (во избежание чрезмерного повышения АД). При одновременном приеме резерпина, метилдопы, клонидина, гуанфацина, препаратов наперстянки возможно появление выраженной брадикардии. При одновременном приеме клонидина, гуанфацина, препаратов наперстянки может произойти замедление АV-проводимости. При одновременном приеме нифедипина или других антагонистов кальция группы дигидропиридина может усилиться антигипертензивное действие бисопролола. При одновременном приеме бисопролола с верапамилом, дилтиаземом, хинидином возможно развитие выраженной артериальной гипотензии и брадикардии, замедление АV-проводимости, а также нарушение сердечного ритма. Во время лечения бисопрололом не следует в/в вводить антагонисты кальция и антиаритмические препараты. Одновременный прием производных эрготамина и бисопролола может привести к усилению нарушений периферического кровообращения. При одновременном приеме рифампицина и бисопролола T½ последнего может несколько сократиться (повышать его дозу при этом обычно не требуется). При одновременном применении бисопролола и инсулина или пероральных гипогликемизирующих препаратов существует риск развития гипогликемии с маскировкой ее симптомов.

возможны брадикардия, артериальная гипотензия, сердечная недостаточность, бронхоспазм. Необходимо промыть желудок, назначить активированный уголь; при брадикардии — атропин; при артериальной гипотензии — вазопрессорные средства; при сердечной недостаточности — препараты наперстянки, салуретики, добутамин, изопротеренол и глюкагон; при бронхоспазме — β2-адреномиметики (фенотерол или сальбутамол) и/или производные ксантина.