ФЛЕКАИНИД (FLECAINIDUM) Действующее вещество
антиаритмическое средство 1с класса. Снижает возбудимость, скорость проведения и автоматизм вследствие замедления проведения в предсердиях, AV-узле, пучке Гиса и волокнах Пуркинье, а также вызывает значимое увеличение рефрактерного периода. Обладает слабым или умеренно выраженным отрицательным инотропным эффектом, местноанестезирующей активностью.
Абсорбция в ЖКТ почти полная, при одновременном приеме с пищей или антацидными средствами не изменяется. Связывание с белками плазмы крови умеренное (до 40%). Биотрансформируется в печени. T½ — около 20 ч. Элиминация существенно замедляется в том случае, если pH мочи составляет ≥8 (например при почечном канальцевом ацидозе, строгой вегетарианской диете). Cmax в плазме крови после однократного приема достигается в среднем через 3 ч. Стабильная концентрация в плазме крови достигается через 3–5 дней от начала курсового применения. Терапевтическая концентрация в плазме крови — 0,2–1 мкг/мл. Около 30% экскретируется с мочой в неизмененном виде, 5% выводится с калом. Флекаинид проникает в грудное молоко в концентрациях, в 4 раза превышающих соответствующие концентрации в плазме крови. T½ флекаинида у людей пожилого возраста иногда может несколько увеличиваться, хотя изменения режима дозирования при этом обычно не требуется. Кроме того, у больных пожилого возраста может повышаться частота аритмогенного действия флекаинида, поскольку у них выше возможность нарушений деятельности сердца.
предупреждение пароксизмальных наджелудочковых тахикардий, пароксизмальной фибрилляции/трепетания предсердий, предупреждение и купирование документированных, угрожающих жизни, желудочковых аритмий, таких как стойкая желудочковая тахикардия.
предшествующую антиаритмическую терапию следует прекратить до начала лечения флекаинидом в срок, равный 2–4 T½ (исключая лидокаин, который может быть использован для промежуточного лечения).
Иногда больным с непереносимостью или недостаточной эффективностью применения флекаинида с 12-часовым интервалом его можно назначать каждые 8 ч.
В связи с длительным T½ повышать дозы флекаинида следует не чаще 1 раза в 4 дня. Лечение рекомендуется начинать в условиях стационара, поскольку существует риск аритмогенного действия флекаинида.
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия или пароксизмальмая фибрилляция/трепетание предсердий. Внутрь, по 50 мг каждые 12 ч, при необходимости и с учетом переносимости каждые 4 дня дозу повышают на 50 мг 2 раза в сутки.
Стойкая желудочковая тахикардия. Начальная доза: внутрь, по 100 мг каждые 12 ч, при необходимости и с учетом переносимости каждые 4 дня дозу повышают на 50 мг 2 раза в сутки.
Максимальная доза для взрослых при пароксизмальных наджелудочковых аритмиях — до 300 мг/сут, при стойкой желудочковой тахикардии — до 400 мг/сут.
повышенная чувствительность к флекаиниду; AV-блокада II–III степени при отсутствии электрокардиостимулятора или блокада правой ножки пучка Гиса, сочетающаяся с блокадой одной из ветвей левой ножки (бифасцикулярная блокада) при отсутствии электрокардиостимулятора (риск развития полной поперечной блокады сердца).
Относительными противопоказаниями являются: кардиогенный шок; застойная сердечная недостаточность; нарушение функции печени; гипокалиемия или гиперкалиемия; инфаркт миокарда в анамнезе с последующим нарушением функции левого желудочка; нарушение функции почек; синдром слабости синусного узла.
Рекомендуется также соблюдать осторожность у больных с постоянным электрокардиостимулятором или временными стимулирующими электродами, поскольку флекаинид повышает порог возбуждения эндокарда; его не следует применять у больных с высоким порогом возбуждения или непрограммируемыми электрокардиостимуляторами до тех пор, пока не будет подобран подходящий стимулятор. У больных с электрокардиостимулятором рекомендуется определять порог возбуждения до начала лечения, после недельного применения флекаинида и затем регулярно через определенные интервалы времени.
неблагоприятное действие на сердце при лечении флекаинидом включает развитие или увеличение выраженности имеющихся желудочковых или наджелудочковых аритмий, застойной сердечной недостаточности, AV-блокаду II–III степени и редко — синусовую брадикардию, временное прекращение активности (паузу) или полную «остановку» синусного узла. Проаритмогенное действие флекаинида дозозависимо, частота развития аритмий повышается при уровне флекаинида в плазме крови >0,7–1 мкг/мл, их частота выше у больных с застойной сердечной недостаточностью или инфарктом миокарда в анамнезе с последующим нарушением функции левого желудочка.
Возможны также головокружение, боль в области груди, застойная сердечная недостаточность (одышка, отечность стоп или лодыжек), тремор. Реже отмечаются нарушение функции печени (желтушность склер или кожи), запор, тошнота, рвота, кожная сыпь, гастралгия, анорексия, нечеткость зрения или пятна перед глазами, ощущение тревоги, депрессия, головная боль, повышенная утомляемость и общая слабость
флекаинид в настоящее время не применяют для лечения менее тяжелых аритмий, таких как нестойкие желудочковые тахикардии или частые желудочковые экстрасистолы, даже у больных с клиническими проявлениями, поскольку в результате клинических исследований установлено повышение летальности у больных с не угрожающими жизни аритмиями при лечении флекаинидом. Флекаинид не используют для лечения при постоянной форме фибрилляции предсердий, поскольку при этом повышается риск развития желудочковых аритмий, таких как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Больные с повышенной чувствительностью к местноанестезирующим средствам группы амидов иногда могут иметь повышенную чувствительность и к флекаиниду. О случаях перекрестной чувствительности с прокаинамидом или хинидином не сообщалось. У большинства больных во время лечения флекаинидом отмечаются такие изменения ЭКГ, как уширение комплекса QRS, удлинение интервалов P–R и O–T (вторичное, в связи с уширением комплекса QRS). Изменения ЭКГ, обусловленные применением флекаинида, необязательно свидетельствуют о его токсическом действии или передозировке.
Для того чтобы оценить эффективность флекаинида и определить возможный аритмогенный эффект, рекомендуется проводить холтеровское мониторирование в течение 24 ч в амбулаторных условиях перед началом лечения и периодически во время терапии.
Больным с застойной сердечной недостаточностью, вызванной или усугубленной применением флекаинида, целесообразно назначать сердечные гликозиды и диуретики. Может потребоваться снижение дозы флекаинида или его отмена.
Для выявления миелосупрессии во время лечения флекаинидом рекомендуется периодически проводить анализы крови.
Безопасность применения флекаинида в период беременности не установлена.
Безопасность и эффективность флекаинида у детей не установлены.
Необходима осторожность при управлении транспортными средствами или выполнении другой работы, требующей повышенного внимания, из-за возможного головокружения во время применения флекаинида.
при понижении рН мочи может увеличиваться выведение флекаинида, в связи с чем может потребоваться коррекция его дозы при одновременном применении с лекарственными средствами, подкисляющими мочу.
При повышении рН мочи элиминация флекаинида может уменьшаться, в связи с чем может потребоваться коррекция его дозы при одновременном применении с лекарственными средствами, подщелачивающими мочу.
Другие антиаритмические средства при одновременном применении с флекаинидом могут оказывать аддитивное кардиодепрессивное действие.
При одновременном применении амиодарона с флекаинидом отмечалось повышение концентрации флекаинида в плазме крови вдвое или больше; при одновременном использовании этих средств рекомендуется на 50% снизить обычную дозу флекаинида и тщательно мониторировать концентрацию флекаинида в плазме крови.
При одновременном применении с флекаинидом возможен аддитивный отрицательный инотропный эффект блокаторов β-адренорецепторов; кроме этого, при одновременном применении с пропранололом повышаются концентрации в плазме крови обоих средств, однако ЧСС при этом снижается в меньшей степени, чем при использовании только пропранолола.
При одновременном применении с флекаинидом средств, оказывающих миелосупрессивное действие, повышается риск развития лейкопении и тромбоцитопении.
При сочетанном применении флекаинида и дигоксина возможно преходящее повышение концентрации дигоксина в плазме крови.
проводят промывание желудка, применяют активированный уголь. При необходимости показано поддерживающее и симптоматическое лечение: оксигенотерапия, ИВЛ, внутриаортальная балонная контрапульсация, трансвенозная электрокардиостимуляция, применение инотропных средств (допамин, добутамин, изопреналин). При стойкой желудочковой тахикардии, вызванной проаритмогенным действием флекаинида, может быть показана электроимпульсная дефибрилляция. При гемодиализе из системной циркуляции удаляется только около 1% флекаинида.