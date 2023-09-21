флекаинид в настоящее время не применяют для лечения менее тяжелых аритмий, таких как нестойкие желудочковые тахикардии или частые желудочковые экстрасистолы, даже у больных с клиническими проявлениями, поскольку в результате клинических исследований установлено повышение летальности у больных с не угрожающими жизни аритмиями при лечении флекаинидом. Флекаинид не используют для лечения при постоянной форме фибрилляции предсердий, поскольку при этом повышается риск развития желудочковых аритмий, таких как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Больные с повышенной чувствительностью к местноанестезирующим средствам группы амидов иногда могут иметь повышенную чувствительность и к флекаиниду. О случаях перекрестной чувствительности с прокаинамидом или хинидином не сообщалось. У большинства больных во время лечения флекаинидом отмечаются такие изменения ЭКГ, как уширение комплекса QRS, удлинение интервалов P–R и O–T (вторичное, в связи с уширением комплекса QRS). Изменения ЭКГ, обусловленные применением флекаинида, необязательно свидетельствуют о его токсическом действии или передозировке.

Для того чтобы оценить эффективность флекаинида и определить возможный аритмогенный эффект, рекомендуется проводить холтеровское мониторирование в течение 24 ч в амбулаторных условиях перед началом лечения и периодически во время терапии.

Больным с застойной сердечной недостаточностью, вызванной или усугубленной применением флекаинида, целесообразно назначать сердечные гликозиды и диуретики. Может потребоваться снижение дозы флекаинида или его отмена.

Для выявления миелосупрессии во время лечения флекаинидом рекомендуется периодически проводить анализы крови.

Безопасность применения флекаинида в период беременности не установлена.

Безопасность и эффективность флекаинида у детей не установлены.

Необходима осторожность при управлении транспортными средствами или выполнении другой работы, требующей повышенного внимания, из-за возможного головокружения во время применения флекаинида.