ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (VALERIANA OFFICINALIS*) Действующее вещество
корневища и корни валерианы содержат эфирное масло, основным компонентом которого является сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, а также свободную валериановую кислоту и борнеол, органические кислоты (в том числе валериановую кислоту С15Н22О2, оказывающую спазмолитическое действие), алкалоиды (валерин и хатинин), дубильные вещества, сахара и другие биологически активные вещества.
Препараты валерианы применяют в качестве седативных средств. Они снижают возбудимость ЦНС, усиливают действие снотворных и седативных препаратов, обладают спазмолитическим эффектом.
повышенная нервная возбудимость, бессонница, невроз, вегетососудистая дистония.
настойку валерианы на 70% спирте (1:5) назначают внутрь взрослым по 20–30 капель на прием 3–4 раза в сутки, детям — по 1 капле на год жизни.
Настой валерианы (из расчета 6–10–20 г на 180–200 мл воды) назначают взрослым по 1–2 столовые ложки, детям старшего возраста — по 1 десертной ложке, детям раннего возраста (из расчета 2 г на 100 мл) — по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки.
Для приготовления отвара 2 чайные ложки измельченного корня валерианы заливают стаканом холодной воды, кипятят 5 мин, процеживают через марлю. Принимают в тех же дозах, что и настой.
Таблетки применять внутрь после еды. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 30–60 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Таблетки глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
повышенная чувствительность.
обычно хорошо переносится; в редких случаях возможны повышенная утомляемость, сонливость, головокружение.
часто сочетают с другими седативными и сердечно-сосудистыми средствами.