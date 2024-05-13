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Активные вещества — “В”ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (VALERIANA OFFICINALIS*)

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (VALERIANA OFFICINALIS*) Действующее вещество

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Найдено: 32 препарата
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 50; Корпорация Артериум
Валериана форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 50 Корпорация Артериум
В 983 аптеках
от 61,26 грн
Цены в аптеках
Валериана таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг, № 100; Sopharma
Валериана Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг, № 100 Sopharma
В 970 аптеках
от 105,33 грн
Цены в аптеках
Валериана таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг, № 30; Sopharma
Валериана Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг, № 30 Sopharma
В 922 аптеках
от 55,14 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; Виола ФФ
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 Виола ФФ
В 697 аптеках
от 17,67 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 598 аптеках
от 45,34 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 533 аптеках
от 38,47 грн
Цены в аптеках
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валерианка-Вишфа Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 279 аптеках
от 19,82 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 224 аптеках
от 39,77 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 168 аптеках
от 59,95 грн
Цены в аптеках
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50; Лубныфарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50 Лубныфарм
В 156 аптеках
от 53,00 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 142 аптеках
от 14,29 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; ЗАО "Лектравы"
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 138 аптеках
от 28,75 грн
Цены в аптеках
Валериана настойка для перорального применения, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Лубныфарм
Валериана Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Лубныфарм
В 97 аптеках
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Валериана экстракт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 50; Тернофарм
Валериана экстракт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 50 Тернофарм
В 55 аптеках
от 34,20 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валерианы настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 47 аптеках
от 23,41 грн
Цены в аптеках
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50; Лубныфарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50 Лубныфарм
В 40 аптеках
от 37,01 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Фитофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Фитофарм
В 15 аптеках
от 24,60 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 13 аптеках
от 16,90 грн
Цены в аптеках
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 50; Тернофарм
Валериана форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 50 Тернофарм
В 11 аптеках
от 59,83 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 8 аптеках
от 14,99 грн
Цены в аптеках
Валерианы корневища с корнями корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Валерианы корневища с корнями Корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 1 аптеке
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50; Фитофарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50 Фитофарм
В 1 аптеке
от 44,21 грн
Цены в аптеках
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, №10 по 5 блистеров в пачке, №10 по 5 блистеров в пачке, № 50; Фитофарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, №10 по 5 блистеров в пачке, №10 по 5 блистеров в пачке, № 50 Фитофарм
В 1 аптеке
от 29,33 грн
Цены в аптеках
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Фитофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Фитофарм
В 70 аптеках других городов
от 18,99 грн
Цены в других городах
Валерианы экстракт Артериум таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №10 по 5 блистеров в пачке, №10 по 5 блистеров в пачке, № 50; Корпорация Артериум
Валерианы экстракт Артериум Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №10 по 5 блистеров в пачке, №10 по 5 блистеров в пачке, № 50 Корпорация Артериум
В 21 аптеке других городов
от 50,50 грн
Цены в других городах
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, флакон, № 50; Фитофарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, флакон, № 50 Фитофарм
В 2 аптеках других городов
от 31,10 грн
Цены в других городах
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Валерианы экстракт Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 5,00 грн
Цены в других городах
Валерианы настойка настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валерианы настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 2 аптеках других городов
от 24,50 грн
Цены в других городах
Валерианы настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Валерианы настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках других городов
от 16,50 грн
Цены в других городах
Ноксон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Ноксон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 1 аптеке других городов
от 74,61 грн
Цены в других городах
Валерика капсулы, 350 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Валерика Капсулы, 350 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Форма выпуска: корневища с корнями, настойка для перорального применения, таблетки п/о, капсулы.

корневища и корни валерианы содержат эфирное масло, основным компонентом которого является сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, а также свободную валериановую кислоту и борнеол, органические кислоты (в том числе валериановую кислоту С15Н22О2, оказывающую спазмолитическое действие), алкалоиды (валерин и хатинин), дубильные вещества, сахара и другие биологически активные вещества.
Препараты валерианы применяют в качестве седативных средств. Они снижают возбудимость ЦНС, усиливают действие снотворных и седативных препаратов, обладают спазмолитическим эффектом.

повышенная нервная возбудимость, бессонница, невроз, вегетососудистая дистония.

настойку валерианы на 70% спирте (1:5) назначают внутрь взрослым по 20–30 капель на прием 3–4 раза в сутки, детям — по 1 капле на год жизни.
Настой валерианы (из расчета 6–10–20 г на 180–200 мл воды) назначают взрослым по 1–2 столовые ложки, детям старшего возраста — по 1 десертной ложке, детям раннего возраста (из расчета 2 г на 100 мл) — по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки.
Для приготовления отвара 2 чайные ложки измельченного корня валерианы заливают стаканом холодной воды, кипятят 5 мин, процеживают через марлю. Принимают в тех же дозах, что и настой.
Таблетки применять внутрь после еды. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 30–60 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Таблетки глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

повышенная чувствительность.

обычно хорошо переносится; в редких случаях возможны повышенная утомляемость, сонливость, головокружение.

часто сочетают с другими седативными и сердечно-сосудистыми средствами.