настойку валерианы на 70% спирте (1:5) назначают внутрь взрослым по 20–30 капель на прием 3–4 раза в сутки, детям — по 1 капле на год жизни.

Настой валерианы (из расчета 6–10–20 г на 180–200 мл воды) назначают взрослым по 1–2 столовые ложки, детям старшего возраста — по 1 десертной ложке, детям раннего возраста (из расчета 2 г на 100 мл) — по 1 чайной ложке 3–4 раза в сутки.

Для приготовления отвара 2 чайные ложки измельченного корня валерианы заливают стаканом холодной воды, кипятят 5 мин, процеживают через марлю. Принимают в тех же дозах, что и настой.

Таблетки применять внутрь после еды. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 30–60 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Таблетки глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.