перорально (2,5 мг, 5 мг или 7,5 мг) 2 раза в сутки.

Симптоматическое лечение хронической стабильной стенокардии у пациентов в возрасте до 75 лет: начальная доза не должна превышать 5 мг 2 раза в сутки, если у пациентов, принимающих ивабрадин по 2,5 или 5 мг 2 раза в сутки, после 3–4 нед лечения наблюдаются симптомы стабильной стенокардии; дозу можно повысить до следующей при условии хорошей переносимости начальной дозы и если ЧСС в состоянии покоя остается на уровне >60 уд./мин; поддерживающая доза не должна превышать 7,5 мг 2 раза в сутки; в случае отсутствия уменьшения симптомов стенокардии в течение 3 мес после начала лечения прием следует прекратить; рассматривать возможность прекращения терапии в случае, если ответ на симптоматическое лечение незначителен и отсутствует клинически значимое снижение ЧСС в состоянии покоя в течение 3 мес лечения; если ЧСС снижается <50 уд./мин в состоянии покоя или пациент испытывает симптомы, которые являются проявлениями брадикардии (головокружение, слабость, артериальная гипотензия), дозу необходимо постепенно уменьшить, включая возможность применения низкой дозы 2,5 мг 2 раза в сутки; прием прекратить, если ЧСС остается на уровне <50 уд./мин.

Лечение ХСН: начальная доза 5 мг 2 раза в сутки; после 2-недельного курса лечения дозу можно повысить до 7,5 мг 2 раза в сутки в случае, если ЧСС остается на уровне >60 уд./мин в состоянии покоя; или дозу необходимо снизить до 2,5 мг 2 раза в сутки, если ЧСС остается на уровне <50 уд./мин в состоянии покоя или пациент испытывает симптомы, обусловленные брадикардией; если ЧСС находится в диапазоне 50–60 уд./мин, дозу 5 мг 2 раза в сутки оставляют неизменной; если ЧСС снижается <50 уд./мин в покое или пациент испытывает симптомы, обусловленные брадикардией, при применении ивабрадина по 7,5 или 5 мг 2 раза в сутки необходимо постепенно снизить дозу до следующей; если ЧСС сохраняется постоянно >60 уд./мин. в состоянии покоя, пациентам, принимающим ивабрадин по 2,5 или 5 мг 2 раза в сутки, постепенно повысить дозу до следующей; применение необходимо прекратить, если во время лечения ЧСС остается <50 уд./мин или симптомы брадикардии сохраняются.