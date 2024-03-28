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Активные вещества — “А”АТОРВАСТАТИН (ATORVASTATINUM)

АТОРВАСТАТИН (ATORVASTATINUM) Действующее вещество

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Найдено: 56 препаратов
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1019 аптеках
от 709,10 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 927 аптеках
от 543,59 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 923 аптеках
от 208,95 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 873 аптеках
от 279,10 грн
Цены в аптеках
Ливостор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ливостор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 871 аптеке
от 141,16 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 848 аптеках
от 1043,41 грн
Цены в аптеках
Ливостор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ливостор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 789 аптеках
от 106,03 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Аторвастатин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 764 аптеках
от 226,50 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Фармак
В 731 аптеке
от 150,80 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин 20 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Аторвастатин 20 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 678 аптеках
от 112,88 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 674 аптеках
от 132,12 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28; Дарница
Аторвастатин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28 Дарница
В 669 аптеках
от 74,54 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28; Дарница
Аторвастатин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28 Дарница
В 659 аптеках
от 99,67 грн
Цены в аптеках
Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аторвастерол Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 582 аптеках
от 251,82 грн
Цены в аптеках
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 567 аптеках
от 261,99 грн
Цены в аптеках
Ливостор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ливостор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 562 аптеках
от 233,08 грн
Цены в аптеках
Ливостор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 70; Киевский витаминный завод
Ливостор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 70 Киевский витаминный завод
В 547 аптеках
от 289,32 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 499 аптеках
от 303,35 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 481 аптеке
от 86,96 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин 10 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Аторвастатин 10 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 479 аптеках
от 85,25 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 472 аптеках
от 407,10 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Фармак
В 456 аптеках
от 227,50 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 443 аптеках
от 66,00 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 84; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 84 Гледфарм Лтд
В 434 аптеках
от 345,83 грн
Цены в аптеках
Лимистин 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; Ananta Medicare
Лимистин 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 Ananta Medicare
В 421 аптеке
от 166,75 грн
Цены в аптеках
Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Аторвастатин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 410 аптеках
от 166,00 грн
Цены в аптеках
Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аторвастерол Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 370 аптеках
от 320,71 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 360 аптеках
от 192,03 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Фармак
В 327 аптеках
от 215,50 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 319 аптеках
от 75,95 грн
Цены в аптеках
Лимистин 40 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30; Ananta Medicare
Лимистин 40 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30 Ananta Medicare
В 223 аптеках
от 110,00 грн
Цены в аптеках
Аторвастерол таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аторвастерол Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 207 аптеках
от 221,50 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 84; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 84 Гледфарм Лтд
В 151 аптеке
от 237,50 грн
Цены в аптеках
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 129 аптеках
от 628,88 грн
Цены в аптеках
Етсет® таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Етсет® Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
В 104 аптеках
от 301,28 грн
Цены в аптеках
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 103 аптеках
от 229,76 грн
Цены в аптеках
Толевас® таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Nobel
Толевас® Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Nobel
В 77 аптеках
от 302,38 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 30; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 30 Фармак
В 72 аптеках
от 364,50 грн
Цены в аптеках
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 30; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, блистер, № 30 Viatris Specialti LLC
В 63 аптеках
от 999,20 грн
Цены в аптеках
Толевас® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Nobel
Толевас® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Nobel
В 54 аптеках
от 197,22 грн
Цены в аптеках
Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Micro Labs
Астин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Micro Labs
В 4 аптеках
от 161,10 грн
Цены в аптеках
Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Micro Labs
Астин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Micro Labs
В 3 аптеках
от 108,80 грн
Цены в аптеках
Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30; Micro Labs
Астин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 30 Micro Labs
В 3 аптеках
от 207,20 грн
Цены в аптеках
Аторвакор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 40; Фармак
Аторвакор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 40 Фармак
В 21 аптеке других городов
от 72,00 грн
Цены в других городах
Сторвас таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; SUN
Сторвас Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 SUN
Нет в наличии
Сторвас таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; SUN
Сторвас Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 SUN
Нет в наличии
Атокор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Атокор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Атокор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Атокор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Вазоклин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30; Дарница
Вазоклин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30 Дарница
Нет в наличии
Вазоклин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30; Дарница
Вазоклин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30 Дарница
Нет в наличии
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 100; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 100 Viatris Specialti LLC
Нет в наличии
Липримар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 100; Viatris Specialti LLC
Липримар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 100 Viatris Specialti LLC
Нет в наличии
Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Аторвастатин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 90 Тева Украина
Нет в наличии
Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Аторвастатин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 90 Тева Украина
Нет в наличии
Вазоклин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28; Дарница
Вазоклин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28 Дарница
Нет в наличии
Вазоклин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28; Дарница
Вазоклин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, № 28 Дарница
Нет в наличии

гиполипидемическое средство, селективный конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы. Более эффективен, чем другие средства группы статинов. У пациентов с гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией эффективно снижает уровень общего ХС, ХС ЛПНП (в среднем на 60%), ТГ (в среднем на 45%), ХС ЛПОНП и аполипопротеина В в плазме крови, способствует повышению уровня ХС ЛПВП (в среднем на 12%) и непостоянному повышению уровня аполипопротеина А1. Возможно применение у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, при которой другие гиполипидемические препараты обычно малоэффективны.
Действие обусловлено способностью ингибировать активность печеночноспецифического фермента ГМГ-КоА-редуктазы, ответственного за превращение ГМГ-КоА в мевалонат, который является предшественником стеролов (в том числе и ХС). Блокирование ГМГ-КоА-редуктазы приводит к нарушению образования мевалоновой кислоты и, следовательно, к снижению содержания ХС в печени, в результате чего компенсаторно возрастает количество рецепторов к ЛПНП на поверхности гепатоцитов, а также увеличивается печеночный захват и катаболизм циркулирующих в кровотоке ЛПНП. Первичный терапевтический эффект обычно отмечается в течение 2 нед от начала лечения, максимальный эффект — через 4 нед и сохраняется при постоянной поддерживающей терапии.
При приеме внутрь аторвастатин быстро абсорбируется в пищеварительном тракте; степень абсорбции пропорциональна принятой дозе. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Абсолютная биодоступность низкая (приблизительно 14%) за счет пресистемного клиренса в слизистой оболочке пищеварительного тракта и/или метаболизма при первичном прохождении через печень. Одновременный прием пищи снижает скорость и степень абсорбции аторвастатина (соответственно на 25 и 9%), однако на выраженность его гиполипидемического действия это существенного влияния не оказывает. Степень снижения ХС ЛПНП не зависит от времени приема, хотя прием аторвастатина в утренние часы обеспечивает в плазме крови более высокую его концентрацию. Не менее 98% аторвастатина связывается с белками плазмы крови. Низкое значение коэффициента кровь/плазма крови (в среднем 0,25) свидетельствует о незначительном проникновении аторвастатина в эритроциты. Согласно экспериментальным данным аторвастатин проникает в грудное молоко.
В организме экстенсивно метаболизируется с образованием активных орто- и парагидроксилированных метаболитов, с которыми связано около 70% фармакологической активности. Результаты исследования in vitro свидетельствуют, что в метаболизме аторвастатина может участвовать цитохром P450 3A4. Элиминация аторвастатина и его метаболитов осуществляется преимущественно с желчью; менее 2% введенной дозы определяется в моче. T½ аторвастатина — около 14 ч, однако полупериод сохранения ГМГ-КоА-редуктазоингибирующей активности за счет циркулирующих активных метаболитов гораздо дольше и составляет 20–30 ч. Гиполипидемические эффекты аторвастатина существенно не отличаются у лиц различных возрастных групп, несмотря на то что при приеме в равных дозах его Cmax и AUC у здоровых добровольцев пожилого возраста выше, чем у лиц молодого возраста. У женщин Cmax аторвастатина в плазме крови на 20% выше, а AUC на 10% меньше, чем у мужчин, однако различий в действии на уровень ХС ЛПНП у мужчин и женщин нет. Концентрация аторвастатина в плазме крови может резко (в 4–16 раз) повышаться у пациентов с циррозом и некоторыми другими тяжелыми заболеваниями печени.

как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина В, ТГ, с целью повышения ХС ЛПВП у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная семейная и ненаследственная гиперхолестеринемия), c комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (Фредриксоновский тип IIa и IIb), c повышенным уровнем ТГ в плазме крови (Фредриксоновский тип IV) и лицам с дисбеталипопротеинемией (Фредриксоновский тип III) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего эффекта.
Для снижения уровня общего ХС и ХС ЛПНП у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего эффекта.
Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии, но с несколькими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, такими как курение, АГ, сахарный диабет, низкий уровень ХС ЛПВП или наличие в семейном анамнезе информации о заболеваниях сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте с целью снижения риска: фатальных проявлений ИБС и нефатального инфаркта миокарда; возникновения инсульта; возникновения стенокардии и необходимости выполнения процедур реваскуляризации миокарда.
У лиц с клиническими симптомами коронарных заболеваний аторвастатин показан для снижения риска: развития нефатального инфаркта миокарда; развития фатального и нефатального инсульта; при проведении процедуры реваскуляризации; госпитализации по причине застойной сердечной недостаточности; возникновения стенокардии.

препарат применяют в дозе 10–80 мг/сут ежедневно, в любое время суток, независимо от приема пищи. Стартовую и поддерживающую дозу необходимо подбирать индивидуально, согласно исходному значению уровня ХС ЛПНП, цели лечения и чувствительности пациента к препарату. Через 2–4 нед после начала лечения и/или после титрования дозы аторвастатина необходимо проверить уровень липопротеидов и в зависимости от результатов анализа корригировать дозу препарата.
Первичная гиперхолестеринемия и комбинированная (смешанная) гиперлипидемия. У большинства пациентов эффективной является доза 10 мг/сут. Терапевтический эффект достигается в течение 2 нед, максимальный терапевтический эффект — в течение 4 нед. Эффект поддерживается на протяжении длительного лечения.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия. У большинства пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией результат достигается вследствие применения 80 мг аторвастатина 1 раз в сутки, что обеспечивает снижение уровня ХС ЛПНП на >15% (18–45%).
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия в педиатрической практике (10–17-летние пациенты). Рекомендуется назначать аторвастатин в начальной дозе 10 мг 1 раз в сутки. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки (применение в дозах >20 мг не изучали у пациентов этой возрастной группы). Доза определяется индивидуально, в зависимости от цели лечения. Через каждые ≥4 нед необходимо корригировать дозу препарата.

аторвастатин противопоказан лицам с гиперчувствительностью к любому компоненту препарата, пациентам с заболеваниями печени в острой фазе или при стойком повышении (неизвестного генеза) уровня трансаминазы в плазме крови в ≥3 раз, а также беременным, кормящим грудью или женщинам репродуктивного возраста, не использующим эффективных методов контрацепции.

обычно слабо выраженные и быстро проходят самопроизвольно. В контролируемых клинических испытаниях выявлены следующие побочные эффекты (частота — менее 2%): запор, метеоризм, диарея, боль в области живота.
Не установлена четкая причинно-следственная связь между приемом аторвастатина и развитием инфекции, гриппоподобного синдрома, боли в спине и груди, головной боли, аллергических реакций, астении, диареи, синусита, фарингита, кожной сыпи, артралгии, ангионевротического отека, анафилаксии.

применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы ассоциируется с нарушениями функции печени. Рекомендуется проводить функциональные печеночные тесты до начала лечения или повышения дозы аторвастатина и спустя 12 нед, а затем периодически — 1 раз в полугодие. Обычно уровень печеночных ферментов повышается в первые 3 мес с начала лечения. Пациентов с повышением активности трансаминаз необходимо постоянно наблюдать до исчезновения этих нарушений. Повышение концентраций АлАТ или АсАТ более чем в 3 раза выше верхней границы нормы является показанием к снижению дозы или отмене аторвастатина. Аторвастатин следует с осторожностью применять у пациентов с указаниями в анамнезе на заболевания печени.
Имеются сообщения о случаях рабдомиолиза с развитием миоглобинурии и ОПН при применении препаратов класса статинов. Развитие миопатии, проявлениями которой являются мышечные боль и слабость в сочетании с повышением концентрации КФК более чем в 10 раз выше верхней границы нормы, можно предполагать у пациентов с диффузными миалгиями, локальной болезненностью мышц, мышечной слабостью и/или значительным повышением активности КФК. Пациенты, принимающие аторвастатин, должны быть предупреждены о необходимости немедленного обращения к врачу в случае появления необъяснимой мышечной боли, болезненности или слабости, особенно в сочетании с общим недомоганием или лихорадкой. При установлении диагноза миопатии или при подозрении на нее лечение аторвастином должно быть немедленно прекращено.
До назначения аторвастатина следует предпринять попытку немедикаментозной коррекции гиперхолестеринемии с помощью соответствующей диеты, повышения физической активности, уменьшения массы тела у пациентов с ожирением, устранения других факторов риска и причин вторичной гиперлипидемии.

для достижения аддитивного эффекта аторвастатин можно назначать в сочетании с ионообменными смолами (колестирамин). Следует избегать комбинированного применения аторвастатина с другими ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы и фибратами. Риск развития миопатии при лечении статинами повышается при одновременном применении циклоспорина, фибратов, эритромицина, препаратов никотиновой кислоты или противогрибковых средств группы азолов. При длительном одновременном применении аторвастатина и дигоксина равновесная концентрация последнего в плазме крови повышается приблизительно на 20%, что требует соответствующего мониторирования. У здоровых лиц концентрация аторвастатина в плазме крови повышается приблизительно на 40% при одновременном применении с эритромицином (является ингибитором цитохрома Р450 3А4). При сочетанном применении аторвастатина с пероральными контрацептивами отмечено повышение в плазме крови концентраций норэтиндрона и этинилэстрадиола.

специфического антидота нет; проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Ввиду высокой степени связывания аторвастатина с белками плазмы крови гемодиализ малоэффективен.